Médico baiano vence prêmio global por desenvolvimento de biotecnologia

Estacio Ferreira Ramos recebe prêmio em 18 de novembro, no Kensington Palace, em Londres - Foto: Divulgação

O médico e cientista baiano Estacio Ferreira Ramos foi agraciado com o Green Apple Award, uma das mais importantes chancelas internacionais de boas práticas ambientais e sustentabilidade, pelas pesquisas em biossoluções para problemas ecossistêmicos, a partir de microrganismos, no microbioma. A competição envolveu 1,2 mil projetos em todo o mundo. Além disso, Ramos será condecorado com o título de Green World Ambassador, conferido anualmente a indivíduos que se destacam na proteção do planeta.

A conquista é resultado de 12 anos de estudos e pesquisas sobre o microbioma da Mata Atlântica brasileira, a partir dos quais o cientista desenvolveu o projeto MicroBio.World, que transforma microrganismos da floresta em biotecnologia para aplicação em diversas áreas, como despoluição de águas e do ar, enriquecimento do solo e captura de carbono.

"Biossoluções são projetos ou produtos baseados em ações ou efeitos biológicos, geralmente a partir de bactérias e fungos – os mais poderosos seres vivos da Terra", explica Ramos. "As biossoluções das nossas pesquisas aplicam-se à saúde de tudo e de todos, da limpeza das águas e do ar à agroindústria sustentável."

O médico baiano acrescenta que, como parte do projeto, escreveu um livro chamado "Simbiontes", disponível gratuitamente (https://microbio.world/index.php/simbiontes/), no qual detalha suas pesquisas sobre os microrganismos e suas aplicações. "Embora a publicação contenha informações técnicas, é possível ao leitor obter elementos para fácil entendimento", afirma Ramos.

PREMIAÇÃO

O Green Apple Award é uma premiação promovida pela Green Organisation (https://thegreenorganisation.info), grupo ambiental independente, apolítico e sem fins lucrativos, com sede em Londres, apoiado por filantropos, bancos e corporações globais. Desde 1994, a organização se dedica ao reconhecimento, premiação e promoção das melhores práticas ambientais em todo o mundo.

Além do Green Apple Award, dedicado à promoção das melhores práticas ambientais, tanto individuais como empresariais, a entidade concede anualmente os prêmios Green World Award e Green Apple Awards for Beautiful Buildings - este último para edificações sustetáveis.

Ramos receberá a premiação em 18 de novembro, em uma cerimônia no Kensington Palace, Londres, residência da família real britânica. Na primavera de 2025, também em Londres, o título de Green World Ambassador será concedido na Catedral de St. Paul. Em reconhecimento à conquista e para neutralizar a pegada de carbono referente ao prêmio, 100 árvores serão plantadas em nome do cientista baiano, com certificado autenticado pelo Parlamento Britânico.

Ainda em 2025, o projeto de Ramos será publicado no Green Book e apresentado na Nova Zelândia, onde o Brasil será representado pelos brasileiros agraciados no lançamento do Green Apple Environment Award 2025.

Veja mais em A TARDE ESG