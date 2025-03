Medindo a pegada de carbono dos nossos alimentos

- Foto: Divulgação

O que seria necessário para obter informações amplas e confiáveis sobre pegadas de carbono de produtos agroalimentares? Nosso novo relatório da OCDE identifica oito blocos de construção para melhor medição de pegadas de carbono no setor e pede colaboração entre pesquisadores, agricultores, governos, sociedade civil e outros atores da cadeia de suprimentos.

Medição da pegada de carbono dos produtos agroalimentares - Este relatório argumenta que oito blocos de construção são essenciais. Padrões de relatórios, métodos baseados em ciência, ferramentas de cálculo em nível de fazenda e bancos de dados com dados secundários são necessários para calcular pegadas de carbono, mas estes devem ser complementados com maneiras de comunicar dados de pegada de carbono ao longo da cadeia de suprimentos, garantir a integridade e qualidade dos dados e cálculos, aumentar os cálculos de pegada de carbono mantendo os custos baixos e atualizar todos esses elementos conforme os insights científicos e as tecnologias evoluem.

Embora a magnitude do desafio não deva ser subestimada, este relatório mostra que muitos dos blocos de construção estão se encaixando e podem ser melhorados e alinhados por meio da colaboração entre pesquisadores, fazendeiros, outros atores da cadeia de suprimentos, governos e sociedade civil, tanto em níveis nacionais quanto internacionais.

Este relatório defende que oito elementos essenciais são:

- Padrões de relatórios e diretrizes para medição da pegada de carbono, para criar um entendimento compartilhado sobre o que incluir nos cálculos da pegada de carbono.

- Métodos baseados na ciência para medir ou estimar emissões.

- Ferramentas de cálculo em nível de fazenda, que permitem que os agricultores usem dados primários sobre suas atividades e práticas de gestão como insumos para calcular sua pegada de carbono.

- Bancos de dados com dados secundários, para serem usados onde dados primários (ainda) não estão disponíveis.

- Uma maneira de comunicar dados de pegada de carbono ao longo da cadeia de suprimentos, para que cálculos detalhados feitos pelos produtores em um estágio da cadeia de suprimentos possam ser usados como entrada no próximo estágio.

- Uma maneira de garantir a integridade e a qualidade dos dados e cálculos.

Uma maneira de ampliar os cálculos da pegada de carbono mantendo os custos baixos, para garantir ampla adoção por atores com capacidade limitada, principalmente agricultores, pequenas e médias empresas (PMEs) e produtores em países em desenvolvimento.

Se esses blocos de construção estivessem em vigor, os participantes da cadeia de suprimentos seriam capazes de receber informações sobre a pegada de carbono do produto dos fornecedores, adicionar suas próprias emissões e compartilhar o resultado com o próximo estágio da cadeia de suprimentos, até o ponto em que o consumidor compra um produto alimentício.

Esse modelo de pegadas de carbono “do berço ao portão”, construído passo a passo com base em dados primários, teria o potencial de desbloquear três alavancas diferentes para reduzir as emissões em sistemas alimentares. Primeiro, permitiria a mudança para produtos com uma pegada de carbono média menor (por exemplo, de produtos de origem animal para produtos de origem vegetal). Segundo, dentro de cada categoria de produto, permitiria a mudança para fornecedores com uma pegada de carbono menor (por exemplo, de produtores de laticínios com maior emissão para os com menor emissão). Terceiro, incentivaria os produtores em todos os lugares a adotar técnicas (por exemplo, práticas de gestão agrícola ou soluções tecnológicas) para reduzir suas emissões.

Na ausência de dados primários, apenas a primeira alavanca está disponível, com base em médias. Isso deixaria oportunidades importantes para reduções de emissões inexploradas, pois as evidências mostram que as pegadas de carbono podem variar consideravelmente dentro da mesma categoria de produto (por exemplo, trigo) e são influenciadas pelas escolhas de técnicas e práticas dos produtores.

Este relatório explica como os oito blocos de construção são necessários para atingir um sistema de pegadas de carbono confiáveis e disseminadas em sistemas alimentares. Para cada um dos blocos de construção, o relatório explica sua importância, seguido por uma primeira avaliação do estado atual e lacunas ou inconsistências a serem abordadas.

Em todos os blocos de construção, muitos dos elementos necessários já estão em vigor. Alguns surgiram recentemente, como soluções digitais para comunicar pegadas de carbono ao longo das cadeias de suprimentos. Outros foram historicamente desenvolvidos com diferentes propósitos em mente, como a orientação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sobre métodos baseados em ciência (originalmente endereçados a governos para Relatórios Nacionais de Inventário) ou ferramentas de cálculo em nível de fazenda (originalmente desenvolvidas para ajudar fazendeiros a avaliar emissões totais na fazenda em vez de pegadas de carbono do produto). Muitos blocos de construção também se desenvolveram independentemente uns dos outros. Isso explica por que ajustes serão necessários para fazer todos os blocos de construção funcionarem bem juntos.

A magnitude do desafio não deve ser subestimada: alcançar medições confiáveis e generalizadas de pegadas de carbono em sistemas alimentares é uma meta ambiciosa. Este relatório identifica muitas oportunidades para melhorar os blocos de construção existentes e criar maior alinhamento. Fazer isso exigirá colaboração entre pesquisadores, agricultores, outros atores da cadeia de suprimentos, governos e sociedade civil, tanto em nível nacional quanto internacional.

Trabalhar em direção à medição e comunicação da pegada de carbono do produto também pode ajudar com esforços semelhantes relacionados a outros impactos ambientais. Por exemplo, ferramentas digitais para troca de dados da pegada de carbono podem ser ajustadas para comunicar outros impactos ambientais. O conceito de blocos de construção pode, portanto, ser um ponto de partida útil para pensar sobre outros impactos ambientais.

Relatório OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico: https://www.oecd.org/en/publications/measuring-carbon-footprints-of-agri-food-products_8eb75706-en/full-report.html