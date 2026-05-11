Mulheres que movem a "Economia do Mar"

Sandra Magnavita, delegada da Aduana de Salvador, membro do Comitê de Apoio à Plataforma Women Leaders In Finance (WIF) do Ministério da Fazenda, destacada pela Organização Mundial das Aduanas (OMA) como auditora-fiscal da Receita Federal entre "Mulheres de Sucesso nas Aduanas", está organizando o "III Fórum de Mulheres de Comércio Exterior da Bahia", reunindo mulheres comandantes da economia do mar em Salvador, Capital da Amazônia Azul.

O evento será realizado no auditório do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), dia 01 de junho de 2026, das 14h às 17h, contando a história das origens do comércio exterior do Brasil, que começou com o decreto real de “Abertura dos Portos às Nações Amigas”, firmado por D. João VI quando chegou a Salvador, em 28 de janeiro de 1808, escoltado pela Marinha Inglesa, e lançou a pedra fundamental da Associação Comercial da Bahia (ACB).

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A economia do mar hoje emprega, entre formais e informais, aproximadamente 21 milhões de pessoas e gera mais de R$ 530 bilhões em salários no país, em ambiente com maciça presença de pequenos e micro empreendedores do mar.



A iniciativa Aduanas Verdes integra a Agenda 2030 da ONU para tornar o comércio exterior mais sustentável e otimizando processos.