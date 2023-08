No Rio, microchip em pets passará a ser obrigatório

A colocação de microchips em cães e gatos domésticos no Rio de Janeiro vai se tornar obrigatória. O serviço já é realizado pela prefeitura, mas ainda é opcional. O objetivo é facilitar a identificação dos pets e controle de possíveis doenças transmitidas pelos animais aos humanos.

Em 27 de julho, a Câmara Municipal do Rio aprovou a lei que torna a microchipagem obrigatória. Para entrar em vigor, porém, ela precisa ser regulamentada pelo Executivo municipal, o que ainda não foi feito. O prefeito Eduardo Paes tem um prazo de 60 dias para fazer isso, contado a partir da data que a lei foi aprovada. O serviço pode ser feito gratuitamente quando o microchip passar a ser obrigatório.

Para os pets, a aplicação do chip não dói mais do que a vacinação de rotina, nem requer anestesia. O procedimento é realizado por profissional treinado e é semelhante à administração de uma vacina ou injeção de rotina. O microchip vem pré-carregado em um aplicador estéril e é injetado sob a pele solta, entre as omoplatas. O processo leva apenas alguns segundos.

O registro é feito no sistema Sisbicho, da Secretaria Municipal de Saúde. Por ele, o animal recebe um chip com as informações de seu cadastro. Os dados são do dono do pet, desde o nome ao CPF e endereço, e do próprio pet, como nome, espécie, raça, cor e idade. O sistema também inclui uma foto do animal, que pode ser impressa e usada como uma carteira de identidade.

Com a lei em vigor, os donos terão seis meses para colocar o microchip em seus pets. No caso de animais que nascerem depois da entrada em vigor da nova norma, o equipamento deverá ser colocado até os animais completarem seis meses.

