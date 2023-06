Parlamento europeu aprova cinco leis para regulação climática

O Parlamento da UE aprovou, em abril, cinco leis climáticas importantes que visam a atingir as metas climáticas da União Europeia para 2050. Entre elas estão remoções de CO2 florestal, tecnologias como captura direta de ar e práticas agrícolas.

Os membros do Parlamento enfatizaram que o bloco deve priorizar reduções rápidas e previsíveis de emissões. Os eurodeputados também disseram que a UE não deve depender de futuras remoções de carbono para atingir metas neutras para o clima após 2050.

A silvicultura e a agricultura devem desempenhar um papel importante na consecução das metas da UE para a indústria de uso da terra, observaram os legisladores, acrescentando que o aumento de CO2 no solo também melhora a qualidade do solo.

Descarbonização

A agricultura de CO2 cria uma oportunidade para os agricultores melhorarem seus modelos de negócios, bem como recompensa melhor aqueles que se envolvem em práticas agroflorestais sustentáveis. “Apoiamos os ciclos de carbono sustentáveis e o conceito de cultivo de carbono, que pode contribuir ativamente para a mitigação das mudanças climáticas”, disse Alexander Bernhuber, da Áustria. “O cultivo de carbono pode se tornar outra fonte de renda para agricultura e silvicultura europeias. Também acreditamos que isso deve ser voluntário e motivado por incentivos, sem burocracia e obrigações desnecessárias."

Soluções baseadas em captura e armazenamento de carbono (CCS) e soluções de captura e uso de carbono (CCU) também podem desempenhar um papel na descarbonização, disseram os eurodeputados, encorajando a Comissão Europeia a esclarecer a questão da responsabilidade por danos causados à saúde humana, ao clima e ao meio ambiente, caso as remoções de CO2 sejam revertidas.

As principais peças legislativas, parte do pacote legislativo ´Fit for 55´ da UE , também criam um esquema de emissões separado para transporte rodoviário e construção e, pela primeira vez, incluem o setor marítimo (Economia do Mar) no Sistema de Comércio de Emissões (ETS). De acordo com as emendas, os importadores externos de ferro, aço, cimento, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio terão de pagar a diferença de preço do CO2 como se os produtos fossem fabricados na UE.

Veja mais em A TARDE ESG