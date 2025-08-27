A TARDE ESG
Perfis de Cooperação para o Desenvolvimento: Brasil
Brasil tem se envolvido ativamente com diferentes órgãos e atividades da OCDE nas últimas duas décadas
Por Redação
O Brasil desempenha um papel duplo na cooperação para o desenvolvimento, atuando como receptor e provedor. O país oferece cooperação para o desenvolvimento como cooperação técnica Sul-Sul. O Brasil é um dos cinco Parceiros-Chave da OCDE e candidato à adesão à OCDE.
O Brasil tem se envolvido ativamente com diferentes órgãos e atividades da OCDE nas últimas duas décadas. Por meio de sua participação no Grupo dos Vinte (G20), o Brasil defende um papel mais forte do G20 em apoio à Agenda 2030, notadamente por meio do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20.
Seu foco é o financiamento inovador para o desenvolvimento sustentável e a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante sua presidência do G20 em 2024, o Brasil incluiu o desenvolvimento sustentável, notadamente o fim da pobreza e da fome, e as desigualdades, bem como a cooperação triangular entre suas prioridades.
