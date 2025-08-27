Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE ESG
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

A TARDE ESG

Perfis de Cooperação para o Desenvolvimento: Brasil

Brasil tem se envolvido ativamente com diferentes órgãos e atividades da OCDE nas últimas duas décadas

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 10:11 h
O Brasil é um dos cinco Parceiros-Chave da OCDE e candidato à adesão à OCDE
O Brasil é um dos cinco Parceiros-Chave da OCDE e candidato à adesão à OCDE -

O Brasil desempenha um papel duplo na cooperação para o desenvolvimento, atuando como receptor e provedor. O país oferece cooperação para o desenvolvimento como cooperação técnica Sul-Sul. O Brasil é um dos cinco Parceiros-Chave da OCDE e candidato à adesão à OCDE.

O Brasil tem se envolvido ativamente com diferentes órgãos e atividades da OCDE nas últimas duas décadas. Por meio de sua participação no Grupo dos Vinte (G20), o Brasil defende um papel mais forte do G20 em apoio à Agenda 2030, notadamente por meio do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20.

Tudo sobre A TARDE ESG em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Seu foco é o financiamento inovador para o desenvolvimento sustentável e a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante sua presidência do G20 em 2024, o Brasil incluiu o desenvolvimento sustentável, notadamente o fim da pobreza e da fome, e as desigualdades, bem como a cooperação triangular entre suas prioridades.

OCDE clique aqui

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Tarde ESG brasil esg OCDE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Brasil é um dos cinco Parceiros-Chave da OCDE e candidato à adesão à OCDE
Play

A construção da água, molécula por molécula

x