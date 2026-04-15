Perspectivas Econômicas da OCDE

OCDE - Foto: Reprodução

O conflito está testando a resiliência da economia global, o cenário no Oriente Médio é marcado por grande incerteza. Por um lado, o crescimento é impulsionado pelo forte dinamismo do investimento e da produção relacionados à tecnologia, por taxas tarifárias mais baixas do que as previstas anteriormente e pelos resultados robustos obtidos em 2025.

Por outro lado, a paralisação das remessas pelo Estreito de Ormuz e o fechamento e danos a algumas infraestruturas energéticas geraram um aumento acentuado nos preços da energia e interromperam o fornecimento global de energia e de outras commodities importantes, como fertilizantes. Isso está elevando os custos, afetando a demanda e aumentando as pressões inflacionárias.

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O crescimento global manteve-se resiliente antes do conflito, mas o aumento dos preços da energia e a incerteza agora afetam as perspectivas. Prevê-se que o crescimento do PIB global se mantenha relativamente estável em 2,9% em 2026, antes de subir para 3,0% em 2027, impulsionado por robustos investimentos em tecnologia e por tarifas efetivas gradualmente mais baixas.

No entanto, o conflito em curso no Oriente Médio pesa sobre o crescimento e gera significativa incerteza em relação à demanda global. Essas projeções pressupõem que a atual perturbação no mercado de energia seja temporária, com preços a baixar a partir de meados de 2026.

As pressões inflacionárias persistirão por mais tempo, com a inflação do G20 agora prevista para ser maior em 2026 do que a projetada anteriormente, refletindo o aumento nos preços globais da energia.

A inflação do G20 deverá ser 1,2 ponto percentual maior do que o esperado anteriormente em 2026, atingindo 4,0%, antes de recuar para 2,7% em 2027, com a expectativa de uma diminuição das pressões sobre os preços da energia. A inflação subjacente nas economias avançadas do G20 deverá enfraquecer, de 2,6% em 2026 para 2,3% em 2027.

As expectativas do mercado apontam para um declínio gradual nos preços da energia, uma premissa que sustenta as projeções atuais. No entanto, uma interrupção prolongada nos embarques pelo Estreito de Ormuz ou o fechamento contínuo de instalações de petróleo e gás poderiam levar a resultados significativamente piores.

As simulações no relatório exploram um cenário em que os preços do petróleo e do gás sobem bem acima das projeções de referência – cerca de um quarto no primeiro ano e permanecem elevados posteriormente – combinado com condições financeiras globais mais restritivas.

Nesse caso, o PIB global poderia ser cerca de 0,5% menor no segundo ano, enquanto os preços ao consumidor seriam cerca de 0,7 ponto percentual mais altos no primeiro ano e 0,9 ponto percentual no segundo.

A política monetária deve permanecer vigilante.

O choque de oferta representa um desafio complexo para os formuladores de política monetária. Um aumento nos preços da energia impulsionado pela oferta deve ser ignorado se as expectativas de inflação permanecerem bem ancoradas.

No entanto, os bancos centrais precisarão permanecer vigilantes e atentos às mudanças no equilíbrio de riscos para garantir que as pressões inflacionárias subjacentes permaneçam controladas de forma duradoura.

Garantir a sustentabilidade fiscal

O aumento dos preços da energia está a suscitar um renovado interesse em medidas de apoio às famílias e às empresas. Quaisquer medidas devem ser temporárias e bem direcionadas para os mais necessitados, preservando simultaneamente os incentivos à redução do consumo de energia.

Subsídios e transferências generalizados, reduções de impostos e tetos de preços são mais fáceis de implementar rapidamente, mas enfraquecem os incentivos à redução do consumo de energia e têm custos fiscais mais elevados.

Os orçamentos governamentais estão sob pressão devido ao elevado endividamento público e às novas demandas de gastos, incluindo o aumento dos gastos com defesa em muitas economias e os custos de longo prazo do envelhecimento populacional e das mudanças climáticas.

São necessários esforços mais robustos para conter e realocar os gastos, melhorar a eficiência do setor público e aumentar a arrecadação, dentro de trajetórias de ajuste críveis e específicas para cada país no médio prazo.

Reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e acelerar as medidas de eficiência energética, como ampliar a capacidade de energia limpa, modernizar as redes elétricas e introduzir procedimentos de licenciamento mais ágeis, pode diminuir a exposição a choques geopolíticos, aliviar a pressão dos custos para famílias e empresas e apoiar a resiliência a longo prazo.

*(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)