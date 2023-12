Plataforma de financiamento quadruplica meta na COP28 | A TARDE

Ao superar em quatro vezes a meta financeira estabelecida para a COP28, a Energy Transition Accelerator Financing Platform (ETAF), da Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), que trabalha dentro dos ODS, sinaliza um forte impulso para o financiamento de energias renováveis nos países em desenvolvimento. Com a adição de quatro novos parceiros, os compromissos financeiros para a plataforma ETAF atingiram US$ 4,05 bilhões.

A concretização dos objetivos internacionais em matéria de clima e desenvolvimento exige uma concentração maciça de capital para tecnologias hipocarbônicas, incluindo energias renováveis, bem como a mobilização de todas as fontes de capital disponíveis. Serão necessários US$ 131 bilhões para o sistema energético até 2050, dando prioridade a vias tecnológicas compatíveis com a trajetória de crescimento da temperatura global em até 1,5 ºC.

Entre agora e 2050, mais de 80% desses US$ 131 bilhões devem ser investidos em tecnologias de transição energética, não se limitando à geração renovável tradicional, conservação e eficiência energética, eletrificação de utilização final, redes elétricas, bioenergia sustentável e hidrogênio.

A plataforma ETAF, criada em 2021 com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, visa a ampliar projetos de energia renovável para Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) nos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que traz benefícios às comunidades por meio de maior acesso e segurança à energia e promove a economia crescimento e diversificação.

Acordos de colaboração com o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), o HSBC, a Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) foram assinados com a IRENA na COP28.

Nos termos dos acordos, o BERD prometeu até US$ 1 bilhão para a plataforma, mesmo valor proposto pela IFC. O HSBC aportará até US$ 200 milhões e a MIGA fornecerá garantias e produtos de mitigação de riscos para projetos selecionados da ETAF.

O diretor-geral da Irena, Francesco La Camera, afirma que “o notável crescimento da Plataforma ETAF não só demonstra a sua eficácia como facilitadora de projetos, mas também mostra que quando as condições adequadas estão reunidas, garantir o financiamento para projetos de energias renováveis já não se torna uma tarefa difícil". "Estamos ansiosos por aproveitar a experiência e as capacidades únicas de cada parceiro da ETAF, juntamente com o robusto pipeline de projetos da plataforma, para proporcionar progressos concretos no acesso à energia para aqueles que mais precisam dela”, projeta.

A diretora-geral do Grupo de Infraestruturas Sustentáveis do BERD, Nandita Parshad, declarou que o banco está "orgulhoso" pela parceria. “O BERD orgulha-se de fazer parceria com a IRENA - ETAF com até US$ 1 bilhão para expandir as energias renováveis, fortalecer as redes e impulsionar soluções energéticas inovadoras", disse. "À medida que as regiões do BERD embarcam na jornada de transição energética, precisamos de todos os intervenientes para apoiar nossos países com ações climáticas concretas. A ETAF facilitará exatamente isso – direcionando fluxos de capital para projetos de energia limpa e acessível.”

Segundo o vice-presidente de Indústrias da IFC, Mohamed Gouled, o aporte da instituição "terá um papel crítico na melhoria do acesso à energia sustentável e acessível" nos mercados emergentes. "Estamos entusiasmados em colaborar com a Irena e outros parceiros de desenvolvimento à medida que trazemos a experiência da IFC em financiamento de projetos, financiamento misto e transição energética para a Plataforma ETAF", avalia.

Já o diretor-executivo regional do HSBC para o Oriente Médio, Norte da África e Turquia, Stephen Moss, aponta que parcerias público-privadas são "essenciais" para garantir os fluxos de capital necessários para expandir as energias renováveis em todo o mundo. "A ETAF desempenha um papel importante ao ajudar a garantir que o financiamento climático seja aplicado de forma eficaz para reduzir as emissões e fornecer energia limpa e fiável às comunidades locais", destaca. "O HSBC pretende usar o seu alcance global para apoiar o progresso em direção ao futuro por meio da participação em alianças significativas.”

Durante o evento, o Fundo OPEP, que prometeu US$ 250 milhões à ETAF no início deste ano, assinou um acordo suplementar comprometendo um montante adicional de US$ 400 mil em subvenções destinadas a fornecer assistência técnica a projetos elegíveis que se candidatem à plataforma.

Os anúncios surgem dias após a assinatura de vários acordos importantes, incluindo o Banco de Desenvolvimento dos Emirados, que comprometeu US$ 350 milhões à ETAF; o Banco Islâmico de Desenvolvimento, que alocou US$ 250 milhões, e a Corporação Islâmica para o Seguro de Investimento e Crédito à Exportação, que oferece produtos de redução de risco para projetos de energia renovável em países em desenvolvimento.

Outros parceiros importantes da ETAF incluem o Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, Masdar, Swiss RE, o Fundo OPEP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Com as últimas parcerias estabelecidas na COP28 e na preparação para a mesma, a plataforma ETAF atingiu agora um total de 13 parceiros, demonstrando seu papel em rápida expansão como ferramenta de financiamento inclusiva e eficaz para a transição energética.

