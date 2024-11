Por dentro da Cúpula dos BRICS de 2024

A Cúpula do BRICS pressionará por um aumento do comércio em moedas locais - Foto: Divulgação

À medida que a Cúpula do BRICS de 2024 em Kazan, Rússia, aproxima-se, a atenção está focada em como o grupo equilibrará sua crescente influência geopolítica com os principais objetivos econômicos. Após a expansão de 2023, quando seis novos membros foram convidados a se juntar, o BRICS agora enfrenta o desafio de integrar esses países enquanto refina sua estratégia mais ampla. Espera-se que a cúpula consolide decisões passadas com tópicos importantes como comércio em moedas locais e o papel dos países parceiros em primeiro plano.

Aqui estão as questões críticas que esperamos que estejam na agenda pós-expansão dos BRICS, acompanhadas pelo WWI. Embora uma expansão adicional não esteja totalmente fora de questão, é altamente improvável. Dos seis países convidados a aderir em 2023, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos (EAU) aceitaram. Argentina e Indonésia recusaram, enquanto a Arábia Saudita ainda não confirmou sua adesão. Com novos membros se ajustando a seus papéis, há uma sensação crescente de que mais tempo é necessário para a integração total antes de considerar a adição de novos membros. Alguns membros originais, como o Brasil, estavam hesitantes sobre a ampliação do ano passado e é improvável que apoiem outra onda de participantes neste estágio.

Em vez disso, espera-se que o foco mude para esclarecer o papel dos países parceiros, com base no formato BRICS+ introduzido na Cúpula de Xangai de 2017 e não deve ser confundido com o BRICS expandido. Para muitos membros, esclarecer o papel dos parceiros é mais urgente do que uma nova expansão. Isso permitiria a criação de uma estrutura para estados não-membros se envolverem em financiamento de desenvolvimento, comércio e iniciativas de infraestrutura sem exigir compromissos de associação plena. Ao refinar essa abordagem, o BRICS visa a aprofundar parcerias globais na África, Ásia e América Latina, mantendo a coesão interna.

A Cúpula do BRICS pressionará por um aumento do comércio em moedas locais, uma estratégia frequentemente mal interpretada como desdolarização. O objetivo não é substituir o dólar americano, mas oferecer aos membros do BRICS maior flexibilidade em transações transfronteiriças, reduzindo a dependência do dólar para o comércio intragrupo. Esta iniciativa busca fortalecer a independência financeira ao mitigar os riscos de volatilidade da taxa de câmbio, choques econômicos externos e potenciais sanções, mantendo os laços com o sistema financeiro global mais amplo. No ambiente econômico global fragmentado de hoje, esta abordagem é vista como fornecendo aos membros do BRICS uma estrutura mais resiliente para cooperação econômica, ajudando-os a gerenciar pressões externas, preservando a flexibilidade.

A Iniciativa de Pagamentos Transfronteiriços do BRICS, que vem ganhando força recentemente, é projetada para agilizar os pagamentos comerciais entre os países membros. No entanto, esse processo é gradual e não vinculativo e dificilmente veremos mudanças imediatas e em larga escala na cúpula. Em vez disso, o foco será estabelecer as bases para uma maior adoção de moedas locais, à medida que o BRICS continua sua abordagem incremental para fortalecer a cooperação financeira dentro do grupo.

Coordenação

À medida que a governança econômica global se torna mais complexa, a necessidade de maior coordenação entre os BRICS, o G20 e o G7 está se tornando cada vez mais aparente. Cinco membros do BRICS – Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul – já fazem parte do G20, com a Arábia Saudita potencialmente se juntando aos BRICS. Se a Arábia Saudita confirmar sua adesão, quase um terço do G20 consistirá de membros do BRICS. Enquanto isso, o G7, composto por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e União Europeia, responde por 35% do G20.

Cada grupo desempenha um papel fundamental na governança econômica global. O G20 reúne economias avançadas e emergentes para enfrentar desafios globais significativos. Ao mesmo tempo, o G7 define a agenda para as principais políticas econômicas entre as nações mais ricas do mundo. Ao representar economias emergentes influentes, o BRICS oferece uma plataforma para países frequentemente sub-representados em fóruns globais. A coordenação desses três grupos é essencial para abordar questões compartilhadas como estabilidade financeira, ação climática e equidade digital.

Com o Brasil definido para presidir o BRICS e a África do Sul presidindo o G20 em 2025, há uma oportunidade de alinhamento em questões globais críticas. Com seu foco no desenvolvimento sustentável e comércio, o Brasil poderia pressionar por maior cooperação em financiamento climático e reformas comerciais. A África do Sul poderia avançar na agenda sobre inclusão financeira e transformação digital. Juntos, eles poderiam promover a colaboração entre o BRICS, o G20 e o G7, abrindo caminho para uma estrutura de governança global mais equilibrada.

Sustentabilidade

A Cúpula será observada de perto em busca de sinais do que a expansão do BRICS pode significar para a posição do bloco sobre o clima e a transição justa após a adição de dois petroestados (Irã e Emirados Árabes Unidos) e dois estados altamente vulneráveis ao clima (Egito e Etiópia). Com o Brasil, membro do BRICS, sendo sede das negociações climáticas globais da COP30, no ano que vem, certamente haverá uma reafirmação do apoio às respostas multilaterais às mudanças climáticas e à importância da implementação do Acordo de Paris. As negociações da COP29 em Baku, Azerbaijão, em novembro, estarão concentradas no financiamento para respostas climáticas e transições energéticas, um tema que o BRICS tem abordado consistentemente, pedindo mais apoio financeiro dos países desenvolvidos.

Embora as declarações anteriores do BRICS tenham reconhecido a necessidade de uma transição justa para uma economia de baixo carbono e baixa emissão, o BRICS insiste que os países devem ter permissão para navegar nessa transição em linha com o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e respectivas capacidades, conforme reconhecido no Acordo de Paris. O BRICS enfatizou ainda mais que todas as fontes de energia devem ser empregadas como parte de uma transição de baixo carbono e explicitamente fez referência à importância dos combustíveis fósseis no suporte à segurança energética e à transição energética. É improvável que essa posição mude na Cúpula deste ano.

As nações BRICS teriam concordado com uma nova estrutura sobre clima e desenvolvimento sustentável, que abrange um amplo espectro de áreas climáticas importantes, incluindo finanças, a transição justa e o papel do setor privado, bem como um memorando de mercado de carbono. A estrutura ainda não é pública e mais detalhes podem surgir na Cúpula. Com a crescente competição global em torno das cadeias de suprimentos de tecnologia verde e acesso aos minerais críticos que elas exigem, devemos esperar um comprometimento com uma colaboração mais profunda pelos países BRICS, incluindo maiores esforços para apoiar a agregação de valor local de minerais críticos e o desenvolvimento de indústrias nacionais de tecnologia verde.

Veja mais em A TARDE ESG