Produção pecuária "carbono neutra" já é realidade

A pecuária desempenha papel essencial na produção de alimentos e no fornecimento de nutrientes para a dieta humana. O carbono é parte essencial desse sistema e, portanto, fundamental para a vida.

1. Fixação do carbono: o ciclo tem início nas plantas, que capturam dióxido de carbono (CO2) da atmosfera pela fotossíntese. As plantas, incluindo árvores, pastagens e outras culturas forrageiras, por exemplo, transformam o CO2 em carboidratos, armazenando parte do carbono em suas estruturas.

2. Consumo pelos animais: os bovinos se alimentam das plantas, consumindo os carboidratos e outros compostos orgânicos essenciais para sua nutrição, desenvolvimento e produção.

3. Metabolismo e respiração: os bovinos metabolizam os nutrientes para obter energia e realizar suas atividades vitais, liberando CO2 por meio da respiração, que por sua vez, como parte do ciclo, é novamente capturado pelo processo da fotossíntese.

4. Decomposição: parte dos resíduos vegetais não é diretamente aproveitada como nutriente e energia pelos animais e acaba descartada como esterco e decomposta no solo por microrganismos. Parte deste não aproveitamento do alimento ingerido pelo animal está relacionada aos processos de fermentação no trato digestivo dos ruminantes, que também pode ser considerada como perda energética do processo, tendo como principal resultado a formação do gás metano (CH4).

5. Ciclo de nutrientes: à medida que os animais vivem e se reproduzem, seus excrementos se decompõem no solo, devolvendo carbono e outros nutrientes às plantas, completando assim o ciclo do carbono.

A pecuária tem um papel muito importante nesse contexto, e há muitas iniciativas do setor para potencializar a produtividade reduzindo os impactos ambientais.

Muitas ações têm sido adotadas para evitar e remover emissões de gases do efeito estufa, como:

- Manejo sustentável das áreas de pastagem, implementando a rotação do pasto e o plantio de forrageiras mais produtivas e eficientes para a alimentação;

- A suplementação alimentar que busca dietas mais eficientes e balanceadas, visando à redução de emissões durante a fermentação entérica, assim como o tratamento adequado dos dejetos;

- Estratégias de produção agropecuárias que integram sistemas produtivos como a ILPF, ILP e IPF;

- Utilização de energias renováveis e mais eficientes também colaboram para um sistema mais sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, por exemplo.

Hoje, já podemos dizer que a produção "carbono neutra" de produtos pecuários é uma realidade. Expandir o conhecimento e ampliar a adoção dessas práticas é um dos grandes objetivos da agenda ESG.

