Quase metade dos brasileiros segue sem acesso à coleta de esgoto | A TARDE

A 16ª edição do Ranking do Saneamento, estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com a GO Associados com foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil, mostra que a falta de acesso à água potável impacta quase 32 milhões de pessoas e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde para a população que diariamente sofre, hospitalizada por doenças de veiculação hídrica.

Para produzir o ranqueamento, foram levados em consideração indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base de 2022, publicado pelo Ministério das Cidades. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no País.

Leia o estudo completo: tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2024/

Saiba mais sobre SUSTENTABILIDADE

Veja mais em A TARDE ESG