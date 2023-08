“A melhor que a gente já fez”, diz diretor sobre 27ª edição da CASACOR

A simbiose entre o Corpo & Morada, tema da CASACOR Bahia 2023, vai inspirar 37 profissionais, bem como novos talentos na criação dos espaços da 27ª edição da mostra em Salvador.

O maior evento de arquitetura, design e paisagismo do Nordeste vai ocupar o icônico Casarão da Família Ribeiro Lima, de 27 de julho e 24 de setembro, na Alameda dos Sombreiros, a poucos metros da Espatódeas, no bairro do Caminho das Árvores. A CASACOR conta com os patrocinadores Deca, Tinta Oficial Coral, Carro Oficial Audi, Banco Oficial Brb e com os fornecedores Agc, Artenele, Norvidro e Parâmetro Modular.

Sobre o tema, o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, conversou nesta terça-feira, 25, com o diretor da CASACOR Bahia, Carlos Amorim, que citou a importância que teve o fim da pandemia para o setor.

“A ideia, para a CASACOR, é que a gente viveu um tempo muito especial depois do fim da pandemia. É óbvio que morar na cidade é melhor do que morar na selva, mas a cidade se tornou um espaço de muita violência e com uma crescente intolerância em razão de posicionamentos pessoais e políticos. As pessoas tiveram uma piora sensível nas suas relações interpessoais depois dos episódios que a gente viveu muito recentemente depois do vírus da Covid-19”, avaliou Carlos Amorim.

Nesta segunda mostra presencial pós-pandemia, Salvador deverá manter a liderança em número de visitantes fora do eixo Rio-São Paulo. Com o masterplan assinado por Caio Bandeira e Tiago Martins, o casarão dos Sombreiros vai contar com 38 ambientes. Dentro das propostas do tema, os profissionais baianos apostam em uma diversidade de tendências que movem o estilo de vida contemporâneo.

“Embora as moradias tenham reduzido de tamanho, nos condomínios e edifícios é possível ver situações em que você tem muitas áreas de uso comum para todos os moradores. Esse conceito da cidade, em que você pode fazer tudo em 15 minutos — ou seja: voltar a vida para uma certa praticidade de andar a pé para fazer as coisas —, foi incorporado na CASACOR de maneira brilhante”, afirmou Amorim.

Além dos espaços projetados e decorados dentro das tendências contemporâneas, a CASACOR promete uma temporada com muita diversão, encontros e celebrações. A gastronomia ganhará espaços com restaurantes e bares criados em ambientes modernos, aconchegantes e confortáveis. A maior badalação será em torno da boate, projetada dentro da imensa piscina da mansão da Família Ribeiro Lima. Nesta área externa, o paisagismo também promete surpreender o público.

“Essa, provavelmente, é a nossa maior edição de todos os tempos. Com certeza, é a melhor que a gente já fez. A casa é icônica, projetada por Ivan Smarcevscki, que é um dos arquitetos mais premiados da Bahia. E os interiores à época foram feitos por David Bastos, que é um nome internacional. Nós construímos ainda nove unidades, com tecnologias avançadas e uso de material muito tecnológico. De modo que quem for à CASACOR vai ver muitas tendências, não apenas na área de design de interiores, mas sobretudo na área construtiva”, concluiu.