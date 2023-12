A TARDE FM celebra 40 anos com música boa e jornalismo de alto nível | A TARDE

No dia 1º de dezembro de 1983, a Rádio A TARDE FM iniciou uma trajetória que hoje chega aos 40 anos de uma jornada exitosa. Emissora do Grupo A TARDE, a rádio reúne música e informação de qualidade, tudo isso resumido no slogan com a essência da marca: “Quem ouve gosta!”.

Sempre atenta e alinhada às transformações tecnológicas, A TARDE FM reúne atualmente plataformas que também atuam nas áreas digital e audiovisual, como é o caso do site atardefm.com.br.



Repaginado e mais interativo, o site permite, além de acompanhar a programação ao vivo diretamente do estúdio da rádio, o público ouvir as playlists dos programas Long Play, dedicado aos sucessos dos anos 70 e 80, e Love Songs, com músicas internacionais. O site também traz podcasts, promoções e agenda cultural, entre outros atrativos.



"A revolução da internet colocou os meios tradicionais em xeque e com A TARDE FM não foi diferente. Tanto que foi preciso nos render à nova ordem e estamos hoje nas principais plataformas digitais, temos nosso próprio aplicativo, portal, e totalmente integrados com os outros veículos de comunicação do grupo, o que tem fortalecido a rádio como uma das emissoras que mais crescem em audiência", destaca o diretor da rádio, Jefferson Beltrão.



Durante quatro décadas, A TARDE FM tem sido uma presença constante e confiável na cena cultural da Bahia. Para o gestor de marketing e comercial do Grupo, Eduardo Dute, ao completar 40 anos, a rádio está em franco desenvolvimento. “A TARDE FM está se adequando às novas transformações digitais, investindo na transmissão da programação em vídeo, remodelando o site e aplicativo, tornando-os mais interativos, com promoções e podcasts variados. Amplia, assim, as possibilidades de formatos para impactar o público, gerando mais oportunidades para marcas e anunciantes”, detalha Dute.



Para aproximar ainda mais o ouvinte da rádio, o público pode acompanhar o programa 100% jornalístico Isso é Bahia pelo canal da rádio no YouTube, de segunda à sexta-feira, das 7h às 9h.



“E vamos continuar avançando, nos adequando sempre às novas tecnologias, porque ainda vem muita mudança por aí. E o mais incrível é que essa mudança toda ocorre sem a gente perder a essência do rádio, veículo que ainda é um dos mais queridinhos do público", afirma Beltrão.







Programação

Ao longo das décadas, a programação foi sendo adequada para demonstrar as mudanças culturais que estavam acontecendo na Bahia. Sua marca foi transformada para "Rádio 103,9", mais popular, sendo destaque na música baiana. A programação se destacava no que havia de melhor na música ligada ao Carnaval, lançando bandas e projetos grandiosos, como o Troféu Dodô&Osmar e, para a cultura junina, o Arraiá da Capitá.



Em 2006, a emissora implantou o perfil adotado hoje: músicas do pop nacional e internacional e informações jornalísticas de qualidade.



Para o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, em entrevista na última quinta-feira, 30, ao programa Isso é Bahia, o trabalho realizado pelo ex-diretor da rádio, Sérgio Simões, foi importante para o crescimento de artistas e para o fortalecimento da música da Bahia.



“Acho que ele teve uma percepção importante naquela ocasião de que a música baiana sempre foi – e ainda é – um expoente do nosso estado para o nosso País e para o mundo. Naquela ocasião, ele conseguiu vincular grandes nomes do momento com a programação da rádio e consequentemente com a programação também das outras plataformas do Grupo”.

João de Mello Leitão pontuou a força da marca A TARDE FM. “Hoje, olhar a construção, agora na posição de executivo do Grupo, o reconhecimento que a marca A TARDE FM tem no mercado, quando a gente visita agências, a gente tem oportunidade de conversar com grandes executivos do mercado que acompanham o cenário da comunicação aqui no nosso estado, e vemos que é um produto muito bem definido”, completa.



Atualmente, a rádio A TARDE FM traz aos ouvintes programas musicais, jornalísticos e culturais que podem ser conferidos no dial (103,9), como também pelo site atardefm.com.br e no aplicativo. Entre os programas que compõem a grade estão o Isso é Bahia, Non Stop, Palco A TARDE FM e A TARDE Mais. Também fazem parte A TARDE Notícias, Long Play, Love Songs, além do Conversa Brasileira, Top 20 e A TARDE Interativa.