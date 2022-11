A TARDE FM: referência em informação de qualidade

A Rádio A TARDE FM (103,9) funcionou como um importante veículo de convergência de notícias durante a cobertura do período eleitoral. “Muito mais do que convergir para os meios digitais, as nossas plataformas convergem entre si. Estamos todos afinados em uma mesma linha editorial, o que provoca muita sinergia. Assim foi, por exemplo, nas entrevistas com candidatos locais e nacionais, na repercussão das pesquisas do AtlasIntel/A TARDE e na análise do cenário político-eleitoral. Foram entrevistas ao vivo, que resultaram em novas reportagens, tanto para o impresso quanto para o portal”, avalia o jornalista Jefferson Beltrão.

O programa matinal Isso é Bahia, um dos destaques da programação da rádio, intensificou a cobertura especial das eleições 2022 no dia 19 de setembro, prosseguindo até a semana posterior ao segundo turno, quando focou nas repercussões dos resultados eleitorais.

No total, foram 29 programas especiais com mais de 60 entrevistas, realizadas pelos apresentadores Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. “O programa se tornou referência de informação e análise de qualidade. Nesse período de eleições e mudança do cenário político, levamos diariamente, e continuamos levando, convidados para enriquecer o entendimento da realidade que nos cerca. Muitos deles atuaram como protagonistas diretos dessa realidade, a exemplo dos candidatos que também entrevistamos”, pontua Beltrão.

Candidatos ao Governo da Bahia participaram do programa – João Roma (PL), Giovanni Damico (PCB), Marcelo Millet (PCO) e Kleber Rosa (PSOL). Também concederam entrevistas o senador Jaques Wagner, o deputado federal pelo PSD Otto Alencar Filho, a médica e na época candidata ao Senado da República, Raíssa Soares, o ex-deputado federa Lúcio Vieira Lima, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), o ex-ministro Geddel Vieira Lima, o analista jurídico do TRE-BA Jaime Barreiros e Luiz Viana, conselheiro Federal da OAB.

Também foram entrevistados o secretário de Comunicação do Estado da Bahia, André Curvello, a deputada federal pelo PSB Lídice da Mata, a deputada estadual do PCdoB Olívia Santana, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, a vereadora de Salvador pelo PT Maria Marighella, os cientistas políticos Paulo Fábio Dantas, Cláudio André e Marlos Batista, entre outros.

A parceria de sucesso com o Instituto Atlas Intel, o único a acertar os resultados do primeiro turno, gerou entrevistas com o CEO Andrei Roman e o analista de risco político João Pedro Straub.

Durante a cobertura do andamento da votação e da apuração nos dias das eleições do primeiro e segundo turnos, em 2 e 30 de outubro, A TARDE FM divulgou boletins de hora em hora, desde às 9h e, no momento das apurações, de meia em meia hora até o resultado final.

"É um compromisso diário de mergulhar nos assuntos de interesse público, de forma imediata e instantânea, que é uma das marcas do radiojornalismo, mas que é também um conteúdo recuperável, uma vez que os programas ficam disponibilizados nas plataformas digitais da rádio. Nesse período em que o futuro político da Bahia e do Brasil ganha novos contornos, esse compromisso torna-se ainda maior”, destaca Beltrão.

Para deixar os ouvintes bem informados, a cobertura especial das eleições da rádio A TARDE FM contou com a produção de Rodrigo Tardio, Fábio Bastos, Paulo Roberto, Aldair Medina, além das participações da jornalista Vanessa Correia e da repórter do Portal a TARDE, Laís Rocha.