Danilo Caymmi é o convidado do Conversa Brasileira deste domingo | A TARDE

O músico Danilo Caymmi lança nesta sexta-feira, 26, o álbum "Danilo Caymmi Andança 5.5", referenciando o clássico de Beth Carvalho e suas mais de 5 décadas de carreira.

Ele é o convidado do programa 'Conversa Brasileira', da rádio A Tarde FM deste domingo, 28. Na ocasião, será abordado a carreira e o novo trabalho do artista.

O repertório do novo álbum, escolhido em colaboração com o produtor Flávio Mendes, revisita músicas da época do Festival Internacional da Canção de 1968.

O álbum destaca a interpretação de Danilo, com flautas, cello e percussão, evitando piano, baixo e bateria. O trabalho inclui clássicos não é saudosista e reflete o momento atual do intérprete.

Para acompanhar o programa, basta sintonizar no dial 103,9 FM. Já quem não estiver em Salvador ou na RMS, basta acessar o site da rádio.