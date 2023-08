Fórum do Comércio 2023 promete conhecimento para pequenos empresários

O Sistema Fecomércio-BA e o Sebrae vão promover nos dias 30 e 31 de agosto, próximas quarta e quinta-feira, o Fórum do Comércio 2023. Com o tema “Inovar para Transformar”, o evento é gratuito e tem o objetivo de incentivar a transformação digital das micro e pequenas empresas. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas circulem na Casa do Comércio durante os dois dias.

O programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, conversou nesta segunda-feira, 28, com Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-BA, que revelou que a intenção do evento é oferecer aos empresários baianos o acesso a novidades tecnológicas e a conhecimento de um modo geral.

“A Fecomércio, enquanto representante do comércio de bens, serviços e turismo, identificou que era necessário que nós fizéssemos um evento voltado, principalmente, ao pequeno e microempresário, que é aquele que tem menos acesso à tecnologia, para que a gente possa oferecer a ele condições de desenvolver melhor os seus negócios”, declarou Kelsor Fernandes.

“Nós queremos oferecer ao nosso empresário — principalmente, o micro e o pequeno — oportunidade de ter acesso a novas tecnologias, a adquirir conhecimento, para que ele possa desenvolver, a contento, o seu negócio”, definiu o presidente da Fecomércio-BA.

A programação conta com várias palestras, oficinas, exposições de produtos e serviços. A abertura vai ser na quarta-feira, 30 de agosto, às 10h30, contando com a presença do presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, do presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, do superintendente do Sebrae-BA, Jorge Khoury, entre outras autoridades do poder público estadual e municipal.

O evento conta com palestras e debates em torno de temas como inteligência artificial para os micro e pequenos negócios, ESG, inovação para o turismo, empreendedorismo feminino, transformação digital, liderança disruptiva, experiência do cliente, inclusão produtiva, dentre outros.

“Nós vamos ter uma programação extensa, com troca de informações, com práticas efetivas. Vamos fazer um evento que vai ser realmente engrandecedor para o pequeno e médio empresário”, prometeu Kelsor.