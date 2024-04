Professor Nelson Pretto estreia coluna na A Tarde FM nesta sexta-feira | A TARDE

O ouvinte da Rádio A TARDE FM ganha nesta sexta-feira, 5, uma novidade na programação com a chegada do professor Nelson Pretto, que estreia a coluna 'Conexões, educação, cultura e ciência'.

O quadro vai ao ar às sextas-feiras em duas oportunidades. A primeira será exibida durante o Isso É Bahia, que começa às 7h30. No mesmo dia, durante a programação, a coluna será reprisada.

Nelson, que já assina uma coluna no Jornal A TARDE, afirma que no quadro radiofônico fará, como o nome sugere, conexões em torno de assuntos ligados à educação, cultura e ciência. Em entrevista ao Portal A TARDE, Pretto conta que vai exercer o papel de intelectual público, que deve ser exercido por todo professor universitário.

"Serão assuntos que fazem a ponte entre as pesquisas que as universidades fazem e os temas da contemporaneidade. A ideia é sempre poder estabelecer olhar crítico sobre os fenômenos sociais, articulando de forma intensa esses campos do saber que muitas vezes são compreendidos como coisas distantes".

O professor afirma que usará a experiência acadêmica para levar ao ouvinte reflexões e informações a partir de eventos que ocorrem tanto na Bahia quanto no Brasil.

"Eu tenho o princípio de estar sempre fortemente conectado com a mídia, pois as pesquisas que são feitas nas universidades são de amplo espectro teórico. Estou me colocando à disposição pelo fato de estar no interior do sistema universitário, trazer ao ouvinte da rádio essas informacoes que serão sempre críticas de uma perspectiva de fortalecer a comunicação democrática".

Nelson Pretto é professor titular da faculdade de educação da Universidade Federal da Bahia, integra a Academia de Ciências da Bahia, é doutor em comunicação e mestre em educação.