5 Sentidos com Dina Rachid: Assista ao último episódio da temporada | A TARDE

Neste oitavo e último episódio da temporada, o programa ‘5 Sentidos com Dina Rachid’ recebe a taróloga Juliana Coelho. “Hoje a magia tomou conta do ar, não só a magia, mas a expectativa, o crescimento e a melhoria de vida”, afirma Dina, empolgada ao apresentar sua convidada. Em um encontro místico e revelador, Juliana compartilha um pouco da sua trajetória e apresenta o tarô como uma ferramenta de orientação e autoconhecimento ao longo de toda a vida.

Enquanto o bate-papo explora os significados do tarô e seus arcanos, a apresentadora conduz a conversa como uma verdadeira imperatriz, guiando com firmeza a sua convidada através das sendas de uma imersão sensorial completa. Juliana não esconde a alegria em participar do programa e reitera a sua admiração por Dina: “Ela sempre foi uma referência para mim. Uma referência na Bahia, no Brasil e em tudo. Ela tem uma forma natural de conduzir as coisas”, expressa.

Consulte as cartas do tarô e veja, nesta sexta-feira,16, às 14 horas, você tem um encontro marcado com o episódio final da primeira temporada do programa ‘5 Sentidos com Dina Rachid’. Todas as entrevistas estão disponíveis no canal do A TARDE Play no Youtube, e você pode maratonar quando e o quanto quiser.

1ª Temporada

Essa primeira temporada contou com 8 episódios, com um convidado diferente a cada programa e sempre com um bate-papo leve e descontraído. Além de Juliana Coelho, dentre os entrevistados também estiveram a Chef de Cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, a jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco, o médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado, a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, o chef de cozinha Beto Pimentel, o ex-goleiro Emerson Ferretti e o médico angiologista Dr. Gilmar Santos.

“Essa primeira temporada foi muito especial para mim. Eu contei com o trabalho de uma equipe incrível do A TARDE Play e de todo o Grupo A TARDE, que me recebeu depois de 38 anos, com amor, carinho e uma expectativa muito boa para programas incríveis que ainda virão pela frente”, declara Dina, entusiasmada e já preparando as próximas novidades.

