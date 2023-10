A atriz Gessy Gesse é a nova convidada de Dina Rachid | A TARDE

Procurando por uma programação para esta sexta-feira? Então, anota aí: hoje, às 14 horas, o A TARDE Play lançará, no seu canal do YouTube, um novo episódio do programa "5 Sentidos Com Dina Rachid". A convidada da vez é a escritora, atriz e diretora teatral Gessy Gesse, musa inspiradora de um dos maiores poetas do Brasil, Vinícius de Moraes, e presença fundamental na vida e obra dele. Com muita elegância e simpatia, ela compartilha histórias sobre a relação que teve com o 'poetinha', destacando uma face intimista e pouco conhecida do vínculo entre os dois.

Ao longo da entrevista, a diretora teatral apresenta relatos do seu livro ‘Minha vida com o Poeta’, e vai além, contando com exclusividade ao '5 sentidos' algumas histórias que ela viveu com Vinícius: “Eu sempre respeitei muito ele, tinha coisas que eu nunca contei, nem no livro, porque era coisa nossa”, revela Gessy, com entusiasmo.

O programa foi gravado na Casa Di Vina, localizada em Itapuã, espaço construído por ambos para servir de palco à boa parte da relação conjugal deles. No entanto, no correr do episódio, Gessy resgata não apenas as memórias vividas na companhia do poetinha, mas momentos de toda a sua trajetória pessoal, e realizações artísticas originadas a partir da sua criatividade e influência na cultura brasileira.

O programa também trouxe, com a condução magistral da apresentadora Dina Rachid, uma imersão sensorial mediada por um bate-papo leve e descontraído.

A 1ª temporada

Esse é o quarto episódio da primeira temporada. As edições anteriores contaram com a participação da Chef de Cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, da jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco, e do médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado. Todos os vídeos já estão disponíveis para serem maratonados no canal do A TARDE Play no Youtube.

Para os próximos episódios, o público pode esperar: o Chef de cozinha Beto Pimentel, o ex-jogador e comentarista esportivo Emerson Ferretti, o Angiologista Dr. Gilmar Santos e a taróloga Juliana Coelho. Ao todo, serão 8 episódios, lançados sempre nas sextas-feiras, às 14 horas.

“Essa primeira temporada foi muito especial para mim. Eu tive uma equipe incrível do A TARDE Play e de todo o Grupo A TARDE, que me recebeu depois de 38 anos com amor, carinho e uma expectativa muito boa para os programas incríveis que vêm pela frente”, diz Dina, satisfeita.

Assista ao programa completo:

