A paixão tem gosto de chocolate? Entenda o porquê sim | A TARDE

Se você já leu ou ouviu falar sobre o cacau da Bahia através das obras de Jorge Amado, provavelmente conhece a importância que a fruta tem para a cultura do sul baiano. Neste novo episódio do programa “5 Sentidos”, a apresentadora Dina Rachid bateu um papo com a chocolat maker Juliana Aquino para falar sobre um dos alimentos mais consumidos do mundo.

Diretamente do World of Wine, um megacomplexo de museus dedicado ao vinho, situado às margens do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, Portugal, Juliana falou sobre o início da sua relação com o chocolate: “Tanto minha família quanto a do meu marido estão na quarta geração de cacauicultores”, contou.

Desde a civilização Olmeca, há cerca de 4 mil anos, quando era usado durante rituais religiosos ou como remédio, passando pelos Maias e Astecas, que “xocolatl” tem conquistado paladares e corações ao redor do mundo. Não é à toa que a ciência relaciona o chocolate à paixão. O prazer sentido em ambos os casos pode ser explicado pela liberação de diversos neurotransmissores e hormônios que promovem uma sensação de bem-estar, como dopamina, serotonina e endorfinas. Quando o produto é de boa qualidade, as suas propriedades antioxidantes podem ser benéficas até mesmo para a saúde.

“A gente traz, para frente do chocolate, os verdadeiros sabores do cacau”, declarou a chocolat maker ao falar sobre o modelo “Bean to bar”, conceito que permite um maior controle na produção, garantindo o rigor de qualidade.

Um bom alimento tem características específicas que lhe permitem esse adjetivo, durante a entrevista Juliana mostrou como o som, a aparência e a textura são atributos que o chocolate precisa ter para potencializar os sentidos.

Tendo o paladar como um guia, a imersão sensorial conduzida por Dina Rachid também percorreu trilhas repletas de memórias, música, natureza e amor. E aí, gostou? Para se deliciar com essa entrevista basta clicar no link do vídeo abaixo.

A TARDE Play