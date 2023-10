A Tarde Play faz uma viagem pelos pontos turísticos de Salvador

Neste 27 de setembro o A TARDE Play preparou uma reportagem sobre o dia mundial do turismo, trazendo como destaque a cidade de Salvador e seus atrativos ao longo dos períodos de baixa estação. Para isso, a equipe foi a campo e entrevistou Geraldo Magalhães, Diretor de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), para saber quais são as estratégias utilizadas pela gestão municipal para atrair turistas nos períodos posteriores ao carnaval. Ele citou um calendário anual, preparado pela prefeitura, com ênfase em atrações culturais, esportivas, religiosas e de matrizes africanas para que o visitante possa aproveitar a cidade e conhecer sua história. O Diretor de Turismo também falou sobre as parcerias que o município realiza com as agências aéreas e de turismo, com objetivo de buscar estabilidade no número de visitantes durante todo o ano.

Um dos questionamentos abordados na reportagem foi o preço das passagens e seu impacto no turismo. O comerciante Walter de Almeida foi enfático ao afirmar que "com as passagens, hospedagem e gastronomia mais baratas, o cliente volta".



Importante membro da cadeia produtiva do setor e responsável pela apresentação da cidade, o guia de turismo Águia falou sobre a importância dos eventos culturais como festas juninas e literárias de Salvador e também pontuou: "Nós somos convidados sempre para ajudar, apoiar e fazer a nossa parte".



Salvador é um território demarcado pela ancestralidade africana e possui a maior população negra fora da África, continente que é berço da humanidade, e conhecer essa herança genética e cultural foi um dos motivos para a visita dos turistas Raymond e Nora, da Nigéria e Hungria, respectivamente.



Para falar sobre a história de Salvador através do seu patrimônio artístico, a reportagem traz o Diretor de museus da Bahia, Pola Ribeiro, que, ao falar dos elementos tangíveis e intangíveis da cultura soteropolitana, pontua: "Você vai à cidade hoje para se relacionar com pessoas, comer, ouvir música, e isso você encontra nos museus da Bahia".



Segundo dados do Observatório do turismo da Secult Salvador, a cidade teve fluxo de pouco mais de 727.000 (setecentos e vinte e sete mil) turistas no mês de agosto de 2023, 5,4% de crescimento em comparação ao mesmo período do ano anterior.



Os turistas José Amaury e Karla Maria, a empreendedora Shirley Souza e o Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem do Brasil, Jean Paul, também compartilharam as suas experiências e reflexões sobre a primeira capital do Brasil.



Embarque nessa viagem e assista a reportagem completa no canal A TARDE Play no YouTube.