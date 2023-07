A TARDE Play traz reportagem sobre dilema do passe livre em Salvador

O passe livre tem sido objeto de debates intensos em busca de soluções para o dilema da tarifa de ônibus nas capitais brasileiras. Entretanto, enquanto algumas cidades mergulham em discussões sobre a implementação dessa política pública, em Salvador o tema ainda não é o foco das principais discussões.



O A TARDE Play, núcleo audiovisual do Grupo A TARDE, lançou hoje, no canal do Youtube, uma reportagem sobre o assunto, buscando explorar a viabilidade dessa política na cidade, analisando experiências de outras localidades que adotaram tal sistema.

O intuito foi apresentar pontos de vista que mostrassem a realidade e soluções viáveis para o transporte público, que não fosse onerar ainda mais o bolso do consumidor, visto que o preço da passagem é previsto anualmente pelo contrato da concessão do Sistema de Transporte Coletivo de Salvador (STCO), por meio de variação indicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Antes do primeiro reajuste, a tarifa era de R$ 2,80. A última mudança aumentou o valor pago pelos usuários de R$ 4,40 para R$ 4,90.

No vídeo, está o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Fabrizzio Muller, a cobradora de ônibus, Edméia Santos, e usuários que utilizam os transportes diariamente.

Assista reportagem completa:

