A TARDE Play vence premiação nacional com projeto Maio Amarelo

Equipe do A TARDE Play recebeu premiação em São Paulo (SP) - Foto: Divulgação

O TARDE Play conquistou na noite desta sexta-feira, 14, o Prêmio Destaques Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). A iniciativa faz parte do encerramento do Movimento Maio Amarelo 2024. Na categoria de imprensa, em um projeto conjunto com o Detran-BA, o núcleo audiovisual de A TARDE foi o único representante da Bahia. Foram mais de 16 mil ações cadastradas para a condecoração, sendo 30 finalistas.



Para alertar a sociedade sobre estes números, as gravações feitas com a Dona Morte, personagem interpretada pelo ator e comediante Maurício Ramos, mesclou humor e seriedade para abordar a importância de atitudes preventivas que podem resultar em encontro com o personagem na vida real.

Coordenadora do A TARDE Play, Lais Rocha destacou a importância do prêmio na categoria Imprensa. e da iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). Ela recebu a horaria na sede da Arca Eventos, em São Paulo (SP).

"A felicidade de receber um prêmio como este está no reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo. E no sentimento de estarmos no caminho certo. É a sequência de todo um legado de qualidade e credibilidade que o Grupo A TARDE construiu ao longo da sua história centenária. O A TARDE Play é o filho mais novo do Grupo. Ele é fruto do esforço que o mais tradicional veículo de imprensa do Norte-Nordeste faz para se alinhar às novas tecnologias", disse Lais.

O ator e humorista Maurício Ramos, que faz a Dona Morte, agradeceu a oportunidade de tratar de assuntos relevantes que envolvem segurança no trânsito brasileiro.

"Quero agradecer ao Grupo A TARDE por apostar em um comunicação mais criativa para um assunto tão relevante, tão importante. E fazer tudo ficar mais leve, com uma aposta que visa fizar mensagens na mente das pessoas, só poderia ser possível com o apoio de um grupo tão tradicional", disse o ator.

| Foto: Lais Rocha / Ag. A Tarde

Reconhecimento



O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), José Aurelio Ramalho, também reconheceu o trabalho de A TARDE para uma campanha que tem o objetivo de salvar vidas no trânsito.

"Não tem como premiar tudo que aconteceu de mobilização no país. Todos se mobilizaram em prol da vida. E as ações mostraram que o Brasil é um povo que está antenado. São milhares de inscritos. A gente quis condecorar as mais diversas ideias. E parabenizar a criatividade de vocês [do Grupo A TARDE]. Vocês tiveram uma diversidade de conteúdo", destacou Ramalho.

O projeto Maio Amarelo do A TARDE Play, além da participação do Detran-BA, do ator e comediante Maurício Ramos, contou com a construção e direção do produtor César Oliveira e dos consultores do Grupo A TARDE João Dude e Carlutti.