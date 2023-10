Aline Castelo Branco é a nova convidada do programa 5 Sentidos

Está no ar o novo episódio da primeira temporada do programa 5 Sentidos com Dina Rachid. Dessa vez a convidada é a jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco. Em uma conversa descontraída, ela fala sobre vida pessoal, família, viagens e experiências profissionais, além de compartilhar insights e conhecimentos relacionados à intimidade e à sexualidade.

Dina Rachid descreve Aline como "jornalista, radialista, sexóloga, mentora, uma mulher do mundo, e o melhor de tudo, amiga e conselheira”. Contente com o convite para participar do programa, Aline, que já é amiga de Dina há longos anos, se declara à apresentadora ao falar sobre a relação das duas: “A gente se falava por vídeo, pedia opinião uma a outra, conselhos… e você faz muito bem esse papel, além de ser uma mãezona, de vir, abraçar, e querer ter os amigos por pertos. Você é muito isso”.

O programa é uma produção especial do A TARDE Play e passeia pelos 5 sentidos humanos mais conhecidos, realizando uma imersão no universo sensorial dos convidados, sempre acompanhado por um bate-papo delicioso. Toda sexta-feira, às 14 horas, um episódio novo vai ao ar.

1º Temporada

O programa estreou no último dia 29, com a participação da chef de cozinha e empresária Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, e o episódio está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube.

A primeira temporada está apenas no começo, mas o público já pode se preparar para curtir muita conversa de qualidade. Entre os convidados estão o oncologista Ronald Delgado, a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, o Chef de cozinha Beto Pimentel, o ex-jogador e comentarista esportivo Emerson Ferretti, o Angiologista Dr.Gilmar Santos e a Taróloga Juliana Coelho.

Além do canal do A TARDE Play no Youtube, o programa 5 Sentidos com Dina Rachid também marca presença na programação da Rádio A TARDE FM. O quadro contém três edições, que vão ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras.

Assista ao novo episódio completo:

