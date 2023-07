Assista: A TARDE Play traz detalhes da 13ª edição da Copa 2 de Julho

No ano em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, a 13ª edição da Copa 2 de Julho se consolida como maior campeonato sub-15 do país e tem o objetivo de fortalecer, por meio do esporte, a formação educacional de diversos jovens. A competição inicial contou com a participação de mais de 200 times. Na fase final, o campeonato conta com 40 equipes disputando o título, incluindo a seleção brasileira.

Uma das novidades para esta edição, é o novo troféu e também mascote do campeonato, a ‘Quiterinha’, inspirada na heroína da guerra, a baiana Maria Quitéria, que assumiu a identidade masculina e se alistou no Batalhão dos Periquitos.

O A TARDE Play esteve no lançamento do campeonato para trazer os destaques e as principais informações desta edição, deixando você por dentro das principais novidades.

A 13ª edição da copa

“A Copa 2 de Julho realmente é um produto muito interessante. É um produto muito positivo, é uma competição que valoriza o futebol de base e a Federação Baiana de Futebol não podia estar ausente. Nós sempre apoiamos a competição, o fomento ao esporte, independentemente do futebol ou qualquer outra modalidade. E incentivar o jovem à prática esportiva é a maneira mais contundente de afastá-lo das drogas”, descreve o vice-presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Manfredo Lessa.

Já o chefe de gabinete da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Diogo Rios, ressalta a importância do esporte para a formação educacional dos jovens e sobre a participação de equipes do interior no campeonato: “Essas crianças, esses jovens, vão enfrentar a seleção brasileira na fase de grupos. Olha o tamanho dos sonhos sendo realizados para esses aí. Nunca saíram do sertão, estão saindo do semiárido para participar de jogos com aqueles que daqui a duas, três copas, irão compor a seleção principal”.

Vanúzia Dourado, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barra, que fica a cerca de 676 km de Salvador, esteve no evento de lançamento, que aconteceu no Estádio de Pituaçu, e reforçou sobre a importância do campeonato em abranger cidades de toda a Bahia. “Muitas vezes nessas competições estaduais, nacionais e internacionais, os municípios do interior são deixados de lado. Muitos sonhos são deixados de lado, são sonhos dos atletas e de suas famílias. E nessa décima edição da copa 2 de Julho, esses sonhos são revigorados, são transformados”.

Ela continua: “É uma honra representar os municípios do interior e ser uma representação feminina dentro desse contexto que, na maioria das vezes, é masculino. Mas, as mulheres estão ousando, quebrando paradigmas e avançando cada vez mais, deixando a mensagem de que lugar de mulher é em todos os lugares e ela vai brilhar, assim como os homens também brilham. Mas que nós estamos ousando nesse novo espaço futebolístico”.

