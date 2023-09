Assista: A TARDE recebe prêmio Sebrae de Jornalismo

Aconteceu na última terça-feira, 29, a cerimônia de condecoração dos vencedores da 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na sede do SEBRAE, no bairro do Costa Azul, em Salvador. A cobertura completa do evento você encontra no A TARDE Play.

Visando a divulgação de conteúdos jornalísticos com foco em histórias de empreendedorismo social no país, a cerimônia teve o Grupo A TARDE como o grande campeão da Etapa Estadual de 2023, marcando presença no lugar mais alto do pódio em duas das quatro categorias.

A jornalista Thaís Seixas venceu na categoria Jornalismo em Texto com a reportagem "Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina", e Lais Rocha, representando o A TARDE Play, conquistou a categoria Jornalismo em Vídeo, com a matéria "Amora Brinquedos: Empreendedorismo Social de Inclusão com bonecas antirracistas".

Segundo o jornalista Pedro Soledade, responsável pela Agência Sebrae de Notícias, o feito do A TARDE Play representa uma quebra de paradigma dentro da premiação, pois esta foi a primeira vez que o veículo vencedor do gênero audiovisual prescinde de uma grande estrutura de televisão.

A equipe responsável pela reportagem contou com Caroline Gois, Diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE; Lais Rocha, Jornalista e Coordenação do A TARDE Play; Howfenns Cavalcante, Diretor de Arte; Vagner Ferreira, Jornalista; Fábio Bastos, Filmmaker; e Agnaldo Mattos, Editor de vídeo.

Além da equipe, estiveram presentes também Rita Efigênia Gomes, professora do projeto Tecido Transformador, e a Geórgia Nunes, idealizadora Amora Brinquedos, ambas personagens da matéria premiada.

O A TARDE Play contou a história de iniciativas com foco na promoção de inclusão por meio de brinquedos e bonecas antirracistas, e na capacitação profissional de pessoas trans em busca de uma vida digna e autônoma.

Os vencedores da etapa estadual seguem, agora, para a disputa regional, concorrendo com produções de todo o Nordeste. A etapa nacional tem premiação prevista para novembro de 2023.

Acompanhe a reportagem completa:

A TARDE Play