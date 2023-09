Assista ao episódio final da Série Combustíveis

O 3ª e último episódio da série Combustíveis, dá voz à população e amplifica os clamores que se levantam contra o encarecimento do custo de vida e o peso dos altos preços nos ombros da população. Todo o conteúdo está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube.

Ao comentar os efeitos que o custo dos combustíveis tem sobre o contexto socioeconômico do país, o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti, alerta que “quando você aumenta o combustível, o ônibus e o Uber que você pega, o carro que você anda, também ficam mais caros, e nós estamos sentindo isso não é de hoje”.

A elevação dos preços nas bombas tem afetado diretamente motoristas e motociclistas que transitam todos os dias pelas vias do estado. Jonathan Lima, motorista por aplicativo, afirma que os primeiros recursos do dia são direcionados para o custeio do combustível. Por utilizar o automóvel como meio de sustento, ele declara que “os custos com o carro são a prioridade, depois é que vamos tirar o nosso”.

Em tom de desesperança com o atual cenário, o mototaxista Antonio Vigílio relata que “não tem como ficar nessa vida mais não, eu já estou procurando outro meio de sobreviver, porque já tenho mais de 20 anos trabalhando com isso e não está dando mais certo”.

O atendente Josemir Oliveira define o encarecimento dos combustíveis como uma situação contraditória, e sugere que a população boicote o consumo dos derivados de petróleo. “A gente tem uma refinaria aqui e paga o mesmo preço de uma pessoa que mora fora do país. Deveria ser mais barato já que a gente extrai o petróleo daqui mesmo. Aumenta o combustível e o pessoal continua abastecendo, tem que fazer um protesto e ninguém abastecer”, observa o trabalhador.

A série

O especial estreou na última segunda-feira, 11, no canal do A TARDE Play no Youtube, e se divide em 3 episódios. As duas primeiras reportagens trataram das repercussões da venda da refinaria Landulpho Alves e dos reflexos dessa ação nos preços dos derivados de petróleo e na produção de bens e serviços, condição que, consequentemente, se reflete diretamente na vida cotidiana da população em geral.

Assista a reportagem completa:

