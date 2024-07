Assista: Aprenda a como fazer maquiagem junina em grande estilo

O tutorial contou com a participação das influenciadoras digitais, Milena Cerqueira e Liz Cerqueira, que são mãe e filha - Foto: A TARDE Play

Não tem como falar sobre festas juninas e não associar às suas características e nem às suas caracterizações típicas. Destacam-se o tradicional chapéu de palha, as roupas quadriculadas, as botas de couro e, sem dúvida, as maquiagens. Por isso, o A TARDE Play convidou a maquiadora Lua Paiva, para ensinar técnicas e tendências que estão em alta, garantindo estilo e uma boa impressão para quem deseja arrasar durante as festividades.

No tutorial, Lua ensinou a como fazer dois tipos de maquiagens - a infantil e a adulta -, mostrando como é possível transformar rostos em verdadeiras obras de arte junina. Para isso, ela contou com a participação das influenciadoras digitais, Milena Cerqueira e Liz Cerqueira, que são mãe e filha.

“Eu sou cliente de Lua há muito tempo e eu amo os serviços dela. Sempre venho aqui e digo: ‘Ó, preciso de uma maquiagem assim para tal lugar’, e deixo ela fazer acontecer”, conta Milena, confiante.

Dentre as tendências, a maquiadora ensinou o passo a passo que vai desde o clássico blush corado com cores que não deixam a expressão facial tão pesada, até as sombras, os delineados com ‘bandeirolinhas’, a escolha do tom do batom e as delicadas sardas, que dão toques criativos e capturam a essência da celebração.

As técnicas são feitas de forma simples e direta, permitindo que qualquer pessoa possa recriar em casa.



Para conferir o resultado final, assista ao tutorial completo e aprenda a como fazer essas maquiagens no canal A TARDE Play no YouTube.

Confira o vídeo completo: