Atletas relembram grandes momentos da Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

Um mar cheio de histórias e conquistas, essa é a principal marca da Travessia Mar Grande – Salvador. A maratona aquática, que chega à sua 53ª edição, projetou atletas da grandeza de Allan do Carmo, Desirée Dália e Mônica Veloso.



A nova edição, que será realizada no próximo domingo, 19, terá um gosto de nostalgia e empolgação pelo retorno do circuito mais tradicional da natação baiana. “A travessia Mar Grande – Salvador sempre se destacou como a melhor prova do Brasil, trazendo nadadores internacionais”, frisou o ex-presidente da Federação de Desportos Aquáticos da Bahia (FBDA), Sérgio Silva, mencionando também o fato da Bahia ser destaque e ter uma medalhista olímpica como a nadadora Ana Marcela Cunha, devido à essa competição.

A prova que é programada para ter 12km de distância, pode sofrer modificação nesse quesito por conta da correnteza, que pode aumentar ou diminuir o tempo de chegada. “Cada Mar Grande – Salvador que eu nadei foi uma prova diferente, já fiz em quase 3 horas e também em 1 hora 38 minutos” pontou Viviane Motti, veterana da prova.

O atual presidente da FBDA, Diego Albuquerque, que já competiu inúmeras vezes na Travessia e participou da última edição em 2016, lembrou dos momentos em que disputou o páreo com Allan do Carmo, e enalteceu o circuito, “é uma prova emblemática” afirmou, comparando a magnitude da prova com a de outros esportes, como o GP de Mônaco da Fórmula 1 e o Tour da França no ciclismo.

Renan Barbosa, que competiu pela primeira vez na Travessia aos 14 anos, diz estar preparado para a prova e considera que os maratonistas aquáticos ao encerrarem a carreira precisam passar pela Mar Grande – Salvador para ter uma carreira completa.

