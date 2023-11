Bruno Reis anuncia nova maternidade em Salvador | A TARDE

Salvador vai ganhar uma nova maternidade e hospital da criança. O novo equipamento irá ocupar as instalações do Hospital Salvador, na Federação, e também atenderá cirurgias para mulheres. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), na estreia do A TARDE Cast.

No programa comandado pelos jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim, com participação do também jornalista e colunista de A TARDE, Levi Vasconcelos, Bruno destacou a expansão da atenção básica no município, com cobertura de 72%, segundo o censo do IBGE.



O prefeito lembrou a construção do primeiro hospital municipal e anunciou poara breve a municipalização do Hospiotal Sagrada Família, que após finalizar os atendimentos do Covid será transformado em hospital do homem.

Bruno Reis lamentou as críticas, que atribuiu a "desinformados que não conhecem Salvador e ainda estão pautados pelo tempo que governaram a saúde de Salvador".

Veja a fala do prefeito abaixo: