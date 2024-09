Como transformar areia sanitária para gatos à base de coco verde? Veja

A iniciativa surgiu a partir da visita a um abrigo de animais na cidade - Foto: Arquivo pessoal

'Areia Sanitária para gatos à base de coco verde'. Este é o tema do segundo episódio do Bahia Faz Ciência, apresentado pela ‘Deusa Cientista’ (@deusacientista) Kananda Eller e disponível no canal do A TARDE Play no Youtube. O programa traz como destaque, estudantes da escola pública CETEP Sisal, localizada em Serrinha, para explicar como transformaram uma matéria-prima comum da região em uma solução de baixo custo e sustentável.

A iniciativa surgiu a partir da visita a um abrigo de animais na cidade. “Eu decidi fazer esse projeto porque eu acho que isso pode fazer uma grande diferença em relação ao descarte do coco e a maneira de você observar isso”, diz Felipe Oliveira, estudante e um dos idealizadores do projeto.

“A nossa cidade é uma região que tem muito coco. E quando ele realmente é jogado fora de forma indevida, isso causa uma grande proliferação de mosquitos e também de poluição ao nosso meio ambiente. Então, quando nós fazemos isso, nós conseguimos beneficiar tanto a ONG, que é também um dos nossos objetivos principais, quanto ajudar o nosso meio ambiente”, descreve Lavínia Santos, estudantes que também colaborou com o projeto.

O professor orientador, Thales Nascimento, destacou que busca sempre incentivar seus alunos a se engajarem na ciência e na inovação, acreditando na importância de não limitar o conhecimento apenas ao ambiente da sala de aula. “Eu acho muito importante a gente não ficar só com o pensamento de ter uma sala de aula engessada. O aprendizado não fica só na sala de aula, ele precisa sair. Então esses projetos, para mim, é a forma com que eu encontrei de colocar esses alunos para o mundo, mostrar ele o potencial e tudo que eles tem de melhor”, diz.

A série

Em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), o programa faz parte de uma série audiovisual que contém 10 episódios. Cada um deles é dedicado a projetos de inovação conduzidos por professores e executados por alunos da rede pública de ensino.

“O Bahia Faz Ciência é uma série em que a gente vai contar o que os estudantes dos colégios estaduais da Bahia, e não só de Salvador, estão produzindo nas escolas. E é muito bonito ver o quanto que eles estão participando, estão caminhando, mediante aos recursos que eles têm, no lugar que eles estão, e o quanto isso pode ser um grande potencial para a ciência no nosso país, porque a gente não vai ficar importando conhecimento, porque a gente precisa do conhecimento da ciência aqui. É muito bom ver a juventude sendo estimuladas”, apresenta Kananda.

O primeiro episódio, já disponível no canal do A TARDE Play no YouTube, tratou sobre o tema "Pomadas Cicatrizantes à Base de Plantas e Resíduos Orgânicos”, desenvolvido por estudantes de Casa Nova, através da busca por alternativas naturais para tratar feridas em comunidades rurais. A pomada utiliza pinhão-manso, faveleira e casca de banana, plantas conhecidas por suas propriedades curativas.

