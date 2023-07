Confira a 2ª parte da Edição Especial de Educação do Roda de Conversa

O A TARDE Play lançou nesta sexta-feira, 28, a 2ª parte do programa Roda de Conversa especial de Educação, que traz como destaque o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia - o 2 de Julho -, sob a mediação da jornalista Lais Rocha e a participação dos professores e historiadores Rafael Dantas, Marianna Farias e Jair Cardoso. Os convidados compartilharam suas experiências com a sala de aula e apresentaram perspectivas diversas para abordar a Data Magna da Bahia.

O Roda de Conversa que acontece mensalmente e está em sua 4ª edição, ganhou uma nova roupagem e, de modo inédito, foi gravado no auditório do Colégio Estadual Thales de Azevedo, com a participação de uma plateia composta por alunos do terceiro ano da instituição. Desta vez, o programa foi dividido em duas partes e a primeira foi lançada na última quarta-feira, 26.

A iniciativa buscou colaborar com a construção do conhecimento que vai além da sala de aula, e estimular as diversas maneiras de se pensar a educação, assim como tem acontecido com a série “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”, também produzida pelo A TARDE Play.

A série apresentou perspectivas de diferentes personalidades, a exemplo de autoridades públicas, produtores culturais, populares, jornalistas, artistas, historiadores e pesquisadores do tema, construindo uma narrativa que celebra, de forma crítica, o bicentenário da Data Magna da Bahia.

Todos os 6 episódios lançados, estão disponíveis no canal do A TARDE Play, no Youtube, prontos para serem maratonados.

Assista ao programa completo:

A TARDE Play