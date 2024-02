Confira! A TARDE Play lança documentário sobre o carnaval de Salvador | A TARDE

Cores, sons, confetes, serpentinas e uma farra que parece não ter fim. O estado de folia é contagiante e parece que o excesso de luzes e brilhos às vezes conseguem nos cegar. No entanto, nem tudo é ilusão ou fugacidade, pois a maior festa de rua do planeta também é o palco onde se observa os movimentos provocados pelas tensões sociais e culturais vividas em Salvador.

Os reflexos do sistema colonial não sumiram com o apagar das luzes do século 19. O último país do continente americano a abolir a escravidão não romperia facilmente com os seus vícios escravagistas. No entanto, com muita resistência, força e luta, o povo preto dessa cidade transformou suor e lágrimas em arte. Ao confrontar a miséria, a marginalização e os espaços de subalternidade, a população negra preencheu as avenidas com vida, e se consolidou como o núcleo da riqueza artística do carnaval de Salvador.

O estado da Bahia concentra uma diversidade cultural tão rica quanto a confluência de culturas que conformou a sua população. Em meio a este amálgama, pode-se destacar a música como o elemento central da arte baiana, sobretudo pela sua capilaridade nas camadas mais populares. Fruto de uma rica mistura de timbres e texturas, a musicalidade dos gêneros percussivos é uma característica marcante da identidade do povo baiano. Além disso, as sonoridades que vêm dos tambores compartilham uma raiz comum, a religiosidade de matriz africana.

Para conhecer melhor esse universo, a equipe do A TARDE Play mergulhou nas histórias que dão origem e conectam os blocos afro e afoxés de Salvador. O resultado você confere no documentário "Sons do Terreiro Mundo", um conteúdo exclusivo, disponível no canal do A TARDE Play no YouTube.

