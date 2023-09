Confira o 2º episódio da série Combustíveis no A TARDE Play

Está no ar, o 2º episódio da série Combustíveis, no canal do A TARDE Play no Youtube. Com o objetivo de conhecer o caminho percorrido pelos combustíveis, e os impactos que esse recurso estratégico tem sobre o cotidiano do país, o novo episódio trata das repercussões da venda da Landulpho Alves e dos reflexos dessa ação na produção de bens e serviços.

Para compreender melhor o assunto, fomos a campo ouvir especialistas do setor de petróleo, economistas, empresários e lideranças sindicais, além de escutar da própria população o que o povo tem a dizer.

De acordo com o Presidente do Sindicombustíveis, Walter Tannus Freitas, o valor dos combustíveis “é perverso com os baianos”. Segundo ele, para uma resolução do cenário de encarecimento “o debate tem que envolver todos os agentes econômicos, principalmente as autoridades públicas do estado da Bahia, pois a discussão precisa ir para o Senado, para a Câmara, e os agentes políticos da Bahia devem arranjar uma solução”.

Ao comentar um dos aspectos do encarecimento do custo de vida, o economista Edval Landulfo comenta que “o consumo atual dos automóveis e dos caminhões no nosso país é feito através da queima de combustíveis fósseis, e qualquer variação nos preços dos derivados de petróleo tem impacto direto no bolso do cidadão”.

Para Rosângela Santana, dona de casa, o aumento dos combustíveis em sua rotina se faz presente diariamente. Ela afirma que “o preço do combustível está muito alto e tem impactado no mercado, nas compras, pois a cada dia que passa se percebe nas prateleiras que os preços estão um absurdo”.

O primeiro episódio da série estreou ontem, 11, abordando os impactos da privatização sobre o preço dos combustíveis e seus reflexos no desenvolvimento do país, e já está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube. O terceiro e último episódio vai ao ar amanhã, a partir das 10hrs.

Confira a reportagem completa:

A TARDE Play