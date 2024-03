Conheça lugares para visitar no Centro Histórico de Salvador | A TARDE

Gastronomia, artesanato, música e muita diversão estão presentes em cada esquina do Centro Histórico de Salvador. No entanto, a região também é repleta de monumentos que contam a história do país, e vai além do Pelourinho, alcançando áreas como a Praça da Sé, o Terreiro de Jesus e o Santo Antônio Além do Carmo, que se conectam através das ladeiras, ruas, becos e memórias da cidade fundada por Tomé de Sousa.

Para conhecer um pouco mais dessa riqueza, a equipe do A TARDE Play convidou o historiador Rafael Dantas para um rolê pelas ruas da área mais antiga da primeira capital do Brasil.

O Centro Histórico de Salvador significa muito mais que um ponto geográfico, pois a riqueza do seu patrimônio arquitetônico reflete a composição cultural da sociedade brasileira e permite diversas leituras sobre o processo de formação de um povo.

O Centro Histórico de Salvador significa muito mais que um ponto geográfico, pois a riqueza do seu patrimônio arquitetônico reflete a composição cultural da sociedade brasileira e permite diversas leituras sobre o processo de formação de um povo.

