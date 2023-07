Conheça o Cantinho da Lu: espaço de resistência negra em Águas Claras

Neste dia dedicado à Mulher Negra, latino-americana e Caribenha, o A TARDE Play te apresenta o Cantinho da Lu, um espaço sociocultural de resistência negra do bairro de Águas Claras, em Salvador, idealizado pela mulher preta e ativista, Luziméia Guimarães.

O local tem feito a diferença na comunidade ao promover temas e ações educativas com impactos positivos, como o empoderamento, a diversidade e a inclusão. Luziméia ressalta: “Não existe história sem falar do povo preto, sabe? Não tem história neste país se nós não falarmos de nós. Eu fui, assim, muito reprimida na minha época, até pelo meu povo preto mesmo. Foi muito difícil a minha infância por causa dessas questões. Mas, que bom que aqui no Cantinho, nós somos isso. Nós somos o povo preto. Nós somos mulheres pretas”.

A reportagem também traz outras duas figuras femininas de grande potência, com influência na vida de crianças e jovens negras do bairro: a pedagoga e diretora do projeto social Thales Boxes, Eliza Santos, e a fundadora e coordenadora da Biblioteca Comunitária Tia Jana, Zanilza Ventura.

Mulher Negra, latino-americana e Caribenha

A celebração do dia 25 de Julho foi instituída durante o 1ª Encontro de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas, na República Dominicana. Aqui no Brasil, a data ainda homenageia a líder Quilombola, Tereza de Benguela, figura que se tornou um símbolo de luta e resistência do povo negro, na busca pela conquista dos direitos iguais.

A pedagoga Eliza Santos, ressalta a importância da celebração do dia 25: “As lutas estão aí para a gente continuar, porque, infelizmente, até os dias de hoje, a gente vem enfrentando, ainda com força, essa questão do racismo, do machismo, do sexismo. Nós mulheres negras sofremos muito”, continua ela.

Já a professora Zanilza Ventura, compartilha de um pensamento semelhante: “Essas datas, como o 25 de Julho, o 20 de Novembro, existem para fortalecer os movimentos, para que sejam divulgados, para que um movimento saiba do outro e essa união nos dê ainda mais força para continuar lutando, porque a luta não é fácil, a luta é árdua”.

O Cantinho da Lu é uma oportunidade para a promoção e o desenvolvimento de talentos em crianças, jovens e adultos da região, proporcionando reconhecimento, representatividade e fortalecimento da autoestima, por meio de diferentes segmentos artístico-culturais.

Dentre algumas atividades realizadas, vale citar: exposições de arte, grafitis, mosaicos, saraus, varal de fotografias, rodas de conversas, lançamentos de livros, cine quebradas, uma gastronomia peculiar e muitas músicas ao vivo.

