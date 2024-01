Costumes e superstições ditam os tons da virada do ano | A TARDE

Amor, dinheiro, trabalho e saúde são alguns dos desejos mais recorrentes na noite que marca a transição de um ano para o outro. Na tentativa de garantir que tudo isso prospere, alguns rituais repletos de simbologia se tornaram cada vez mais comuns entre as pessoas que curtem o réveillon. Pensando nisso, o A TARDE Play foi às ruas para saber o que deve ou não ser feito na noite da virada, e o que podemos esperar dos astros para 2024.

A equipe de reportagem foi até o farol da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador, e ouviu de moradores da cidade e turistas as diferentes perspectivas em relação às práticas adotadas no final do ano. As crenças populares vão desde o hábito de não comer animais que ciscam para trás, até a escolha meticulosa de qual roupa utilizar no período, passando também por liturgias religiosas e até mesmo a astrologia.

E você, acredita que a posição dos corpos celestes pode influenciar no movimento de um novo ciclo? Pois é, entrevistada pela nossa equipe, a astróloga Elen Rebeca respondeu aos questionamentos do público e afirmou que todas as superstições são importantes e devem ser seguidas, reforçando, ainda, que a virada do ano é também uma virada de chave, e precisa ser aproveitada. Para não correr o risco de que algo dê errado na noite de ano novo, a chef de cozinha Ana Robéria preparou um prato especial que pode servir de sugestão para aqueles que querem montar um cardápio propício para que os desejos fluam sem obstáculos pelos caminhos que levam à realização. O conteúdo do prato e da reportagem completa, você confere no link abaixo.

Edição: Howfenns Cavalvante

A TARDE Play