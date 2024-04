Descubra como o mosquito da dengue também pode afetar o seu cachorro | A TARDE

Nos primeiros meses de 2024 o Brasil já alcançou 2 milhões de casos registrados de Dengue. Esses são dados do Ministério da Saúde, atualizados nesta quinta-feira, 21. Diante de um número tão elevado de ocorrências se faz cada vez mais importante reforçar os cuidados para combater o Aedes aegypti e evitar a sua proliferação. Até porque, não são apenas os humanos que sofrem com as doenças transmitidas pelo mosquito. Além de Dengue, Zika e Chikungunya, esse pernilongo também é responsável por uma doença chamada Dirofilariose, popularmente conhecida como “verme do coração”, capaz de infectar o sangue canino. Causada pela lombriga Dirofilaria immitis, a comorbidade pode apresentar os seguintes sintomas nos cães: tosse, cansaço, perda de peso e diminuição do apetite.

Segundo a médica veterinária Victória Salazar, entrevistada pela equipe do A TARDE Play, os sintomas da doença exigem atenção pois, por se tratar de uma cardiopatia, podem ser facilmente confundidos com manifestações comuns de animais idosos. Ela ainda afirmou que a cura é possível, mas é necessário que os tutores procurem um acompanhamento veterinário assim que suspeitarem de algo errado com o pet.

E aí, ficou interessado? No link do vídeo abaixo você confere como prevenir, tratar e até mesmo evitar que o Aedes aegypti tenha acesso aos cachorros.

*Edição: Howfenns Cavalcante

A TARDE Play