Dina recebe o Dr. Gilmar Santos para falar sobre problemas vasculares | A TARDE

Neste sétimo episódio do programa ‘5 Sentidos com Dina Rachid’, a apresentadora recebe o médico angiologista, Dr. Gilmar Santos. Em uma conversa que vai muito além da estética, o bate-papo também abordou o desconforto e a dor que afetam a qualidade de vida de mulheres e homens. A nova edição foi ao ar nesta sexta-feira, 10, às 14h, no canal do A TARDE Play no Youtube.

Com uma empolgação que lhe é característica, Dina brincou ao apresentar o seu convidado: “Hoje vamos colocar nossas pernas pro ar. Aliás, não só as pernas. O convidado de hoje começou na medicina muito cedo, é um excelente médico, mas, o melhor de tudo, é um excelente ser humano”.

Especialista em assuntos que envolvem o sistema circulatório, Gilmar vem dedicando sua carreira profissional ao desenvolvimento de pesquisas nesta área. No programa, ele contou um pouco de como funciona o seu trabalho e o campo em que atua: “Dina, é um prazer estar na sua companhia. Ainda mais para compartilhar histórias muito bacanas, nos divertir e levar conhecimento e informações para as pessoas”, diz ele, contente.

Em paralelo ao bate-papo, Dina teve o desafio de estimular, por meio de uma imersão sensorial, todos os cinco sentidos do seu convidado. No entanto, ele não foi o primeiro. Nessa primeira temporada já passaram pelo programa a Chef de Cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, a jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco, o médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado, a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, o chef de cozinha Beto Pimentel e o ex-goleiro Emerson Ferretti.

Todas as entrevistas estão disponíveis para serem maratonadas no canal do A TARDE Play no Youtube. O episódio de encerramento desta temporada vai ao ar na próxima sexta-feira, e terá a participação da taróloga Juliana Coelho.

Assista ao programa completo:





A TARDE Play