É Hoje! Produzido pelo A TARDE, Sons do Terreiro Mundo passará na TVE

A obra trata a ancestralidade que há décadas resiste e fortalece as tradições negras na Bahia - Foto: A TARDE Play

Nesta quarta-feira, 28, às 20h, a TVE vai exibir o documentário ‘Sons do Terreiro Mundo’, uma produção especial do A TARDE Play, lançado em fevereiro deste ano, durante o Carnaval de Salvador, que teve como tema ‘Nossa energia é ancestral’, em homenagem aos 50 anos dos Blocos Afro. A narrativa teve como objetivo, destacar as raízes culturais e religiosas que permeiam os Blocos Afro e Afoxés de Salvador e como isso tem influenciado na maior festa de rua do planeta.

Neste ano, inclusive, os Blocos Afros celebram aniversários emblemáticos: 75 anos do Afoxé Filhos de Gandhy, os 50 anos do Ilê Aiyê, os 45 anos do Olodum, os 45 anos do Malê Debalê, os 30 anos da Banda Didá e os 25 anos do Cortejo Afro. Ambos estão participando do documentário e tratam sobre a conexão com as religiões de matriz africana, mais especificamente com o Candomblé.

Para o babalorixá Pai Toinho, a trajetória do Afoxé Filhos de Gandhy é marcada por anos de “resistência, afirmação e conquistas”. Segundo ele, o amor pelo Gandhy “é passado de pai para filho, de avô para neto, até formar essa bela expressão cultural que é o afoxé”. Ele continua: “O Filhos de Gandhy tem muito a ver com o candomblé porque quem compõe o bloco são todos de axé. O bloco é o candomblé. O candomblé tem uma irmandade muito forte com esse bloco. Entre os elementos que evidenciam a relação do gandhy com o candomblé tem água de cheiro, a alfazema, o milho branco, a pipoca, a pomba da paz. Tudo que tem no candomblé tem no Gandhy”.

"Quanto tivemos a ideia de fundar o bloco, desci todo empolgado, conversei com mãe [Hilda], ela achou a ideia bacana. A preocupação dela é que a gente fosse preso. Eu tinha 21 anos e não estava nem preocupado com ditadura. Antes do Ilê, ela sempre acolhia minha turma. Se não tivesse esse acolhimento, seria muito complicado. Tudo era realizado aqui no terreiro", descreve Vovô do Ilê, presidente do Bloco Afro Ilê Aiyê.



A dançarina Juliete Ribeiro, do maior balé afro do mundo, o Malê Debalê, diz que “não há como falar dos blocos afros se não tiver ligado a um terreiro de candomblé, porque as danças partem desse locais, essa ancestralidade, onde a gente trabalha os arquétipos e as simbologias dos orixás”.



Também do Malê Debalê, o bailarino Agnaldo Fonseca reforça: “por mais que seja um lugar profano, de rua, a ancestralidade está ali presente. Quando a gente fala de rua, fala dessas encruzilhadas. Os terreiros são de extrema importância porque é preciso nos prepararmos. Todas as nossas insurgências negras vieram pelo corpo”.

A obra trata a ancestralidade como um dos pilares que sustentam a cultura que há décadas resiste e fortalece as tradições negras na Bahia e contou com depoimentos de representantes conectados à música percussiva e às tradições culturais de origem africana. Dentre os entrevistados, estavam: Alberto Pitta, Gabi Guedes, Alberto Pitta, Agnaldo Fonseca, James Martins e Nildinha Fonseca. O conteúdo completo se encontra também no canal do A TARDE Play no Youtube.