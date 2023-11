Emerson Ferretti é o mais novo convidado de Dina Rachid | A TARDE

Emerson Ferretti é o mais novo convidado do programa ‘5 Sentidos com Dina Rachid’. Com um bate-papo leve e descontraído, a nova edição vai ao ar nesta sexta-feira, 03, às 14 horas, no canal do A TARDE Play no Youtube.

“Eu tenho o prazer de receber, aqui na nossa cozinha, ele que é ex-atleta, apresentador, comentarista, empresário e que, em breve, estará lançando um livro. O que será que ele vai contar para a gente?’, declara a apresentadora, ao anunciar o seu entrevistado.

Sobre o seu livro, Emerson declara que “a ideia não é contar nenhuma história picante, mas compartilhar a história da minha vida dentro do futebol e de tudo aquilo que enfrentei, sobretudo pelo fato de eu ser um gay dentro desse esporte”.

A amizade entre ele e Dina fica evidente à medida em que a conversa se desenrola. Entre sorrisos, taças de vinho e apelidos carinhosos, ela explora diversos aspectos da vida de seu convidado, destacando detalhes e curiosidades da sua trajetória, debatendo temas como futebol, culinária e sexualidade. Tudo isso mediado por uma experiência sensorial de imersão.

Este é o sexto episódio do programa ‘5 sentidos com Dina Rachid’. Além de Emerson Ferretti, já participaram a chef de Cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, a jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco, o médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado, a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, e o chef de cozinha Beto Pimentel. Todos os vídeos lançados estão disponíveis para serem maratonados no canal do A TARDE Play no Youtube.

Em breve, para os dois próximos últimos episódios da primeira temporada, estarão presentes o angiologista Dr. Gilmar Santos e a taróloga Juliana Coelho. Para não perder nada é só acompanhar o @atardeplay no Instagram.

Assista ao programa completo:

