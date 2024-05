Encontro entre Blues e as belezas do Capão é destaque no A TARDE Talks | A TARDE

O timbre melancólico que atravessou o Mississipi e aportou na Baía de Todos os Santos encontrou no coração dos baianos um terreno fértil. Pois é, se você é um entusiasta do blues, ou apenas alguém repleto de curiosidade que está começando a explorar o gênero, não deixe de assistir o A TARDE Talks desta semana. Nesta edição, o apresentador Ildázio Jr receberá dois grandes nomes desse estilo musical na cena baiana: o vocalista, guitarrista e compositor Eric Assmar, e a cantora, compositora e multi-instrumentista Candice Fiais. O programa vai ao ar nesta quinta-feira, 25, às 19 horas, no canal do A TARDE Play no Youtube.

Durante a conversa, o grande destaque foi a 1ª edição do festival “Capão in Blues”, um evento aberto ao público que acontecerá no Vale do Capão entre os dias 10 e 11 de maio. Eric Assmar é curador do projeto e também subirá ao palco junto com a sua banda para apresentar as canções do seu terceiro álbum solo, o “Home”.

“A gente tem ainda iniciativas muito tímidas, pouca coisa acontecendo, para uma cena em que você tem grandes artistas, que você tem uma demanda grande e popular. As pessoas querem ver e ouvir blues e jazz em praças públicas, isso é uma demanda crescente. Então, um festival como esse responde a uma demanda que é muito grande”, declara Eric. O curador do “Capão in Blues” falou sobre a programação do evento e também trouxe informações exclusivas do que vai rolar ao longo dos dias de festa.

Assim como Eric, Candice também será uma das atrações do festival. Seu show contará com músicas que integram o seu segundo e recente álbum solo, o ‘Groovy Quimera’, que mistura sons de blues, soul, jazz e country. “Para mim, um show em festival assim como o “Capão in Blues”, é um show que você tem que ter uma atenção diferente, não é? É um show mais especial. O repertório é totalmente especial. E eu procurei trazer um repertório integralmente autoral”, conta a cantora.

“É um festival com conceito, com uma proposta artística. E vai ter muito improviso. Eu quero que seja um show com bastante energia e que esteja à altura do festival”, continua Candice, empolgada.

Ao final, ambos cantaram e tocaram juntos, mostrando uma prévia do que pode acontecer no “Capão in Blues”. Produzido pelo Grupo A TARDE, em um parceria com a Viramundo Produções, o evento é gratuito, conta com o patrocínio do Fazcultura, do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda, e tem o apoio da Prefeitura de Palmeiras.

Assista ao programa completo!

A TARDE Play