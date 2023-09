ESTREIA! Assista ao primeiro programa '5 Sentidos com Dina Rachid'

Nesta sexta-feira, 29, teve lançamento novo no canal do A TARDE Play no Youtube. Foi ao ar hoje, às 14 horas, o episódio de estreia do programa 5 Sentidos com Dina Rachid, e a primeira convidada foi a Chef Leila Carreiro.

Em uma conversa sensível e descontraída, ambientada no seu novo restaurante 'Dona Mariquita - Casa de Veraneio', Leila fala sobre a sua trajetória, compartilha experiências e revela aquilo que estimula os seus sentidos.

Com uma abordagem original, a proposta do programa 5 Sentidos é imergir, ao longo de um bate-papo leve, no universo sensorial dos entrevistados. A apresentadora Dina Rachid conduz cada entrevista com maestria, estimulando os diversos sentidos dos convidados por meio de texturas, memórias, sabores, melodia e aromas. A primeira temporada contém 8 episódios, que vão ao ar todas as sextas-feiras, às 14 horas.

“Podem esperar um programa onde as pessoas se mostram como elas verdadeiramente são”, afirma Dina. “É um programa gostoso, divertido, leve, onde as pessoas podem experimentar os 5 sentidos de uma maneira diferente, contando suas histórias, suas vivências e trocando experiências. É um programa para a gente sentir, tocar, cheirar, experimentar, ouvir, misturar tudo isso e ser feliz”, descreve a apresentadora.

Ao falar da sua amizade com Leila Carreiro, a primeira convidada, Dina Rachid declara que: “A minha relação com a Leila é uma relação longa, de muitos anos. Uma querida amiga, que agora passa por um momento diferente na vida dela, um momento novo, especial, e eu fiz questão de convidá-la. Por isso eu quis vir exatamente à casa nova dela. E o programa está lindo, super emocionante”.

Além de Leila, essa temporada também trouxe a participação da jornalista e sexóloga, Aline Castelo Branco, do oncologista, Ronald Delgado, da escritora e diretora teatral, Gesse Gessy, do Chef de cozinha, Beto Pimentel, do ex-jogador e comentarista esportivo Emerson Ferretti, do Angiologista, Dr.Gilmar Santos e da Taróloga, Juliana Coelho.

“As gravações dessa primeira temporada foram muito especiais para mim. Eu contei com a equipe incrível do A TARDE Play e de todo o Grupo A TARDE que, depois de 38 anos, me recebeu com amor, com carinho e com uma expectativa muito boa para os programas incríveis que vêm pela frente”, disse a apresentadora, que se mostrou muito entusiasmada.

Além do programa 5 Sentidos no canal do A TARDE Play no Youtube, Dina Rachid também tem outra novidade para os próximos dias: ela vai estrear o quadro 5 Sentidos na Rádio A TARDE FM, com edições às segundas, quartas e sextas-feiras. “Eu sou uma pessoa que ama a vida, eu adoro conhecer pessoas, eu amo ouvir histórias e eu sou alguém que gosta muito de experimentar também. Me jogo no experimento”, conclui Dina, ao falar sobre essa nova fase da sua vida.

Assista ao primeiro episódio completo:

