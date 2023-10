Estúdio audiovisual de A TARDE terá produções internas e externas | A TARDE

Como parte das comemorações pelos seus 111 anos de história, o Grupo A TARDE realizou um novo lançamento, agora voltado para o setor audiovisual: o Estúdio Sérgio Simões. Em uma homenagem ao fundador da Rádio A TARDE FM, e pai do atual presidente do Grupo, João Mello Leitão, o estúdio será palco para novos produtos, combinando informação com entretenimento, sempre preservando a qualidade e a credibilidade reconhecidas do Grupo.

O novo espaço representa um movimento significativo em direção ao futuro, mantendo vivo o compromisso com a inovação e a excelência. Visando a expansão das produções audiovisuais da empresa, a nova casa do A TARDE Play também passará a abrigar conteúdos dos mais diversos setores do Grupo. Além disso, a estrutura versátil do Estúdio Sérgio Simões vai permitir que o espaço abra as suas portas para iniciativas vindas do público externo.

“O estúdio Sérgio Simões, para mim, representa a possibilidade de continuar avançando, ampliando o nosso leque de produções e conquistando uma audiência cada vez maior, sempre com a credibilidade de A TARDE”, descreve a coordenadora de conteúdos do A TARDE Play, Lais Rocha.

Dentre as novidades que chegam com o estúdio, terá já no mês de novembro, o lançamento de uma grade de videocasts com os mais variados temas de interesse público. A estreia ficará por conta de um programa sobre política, contando sempre com a participação de grandes nomes deste cenário.

A iniciativa ilustra o compromisso contínuo do A TARDE em adaptar-se às demandas da era digital e proporcionar conteúdos jornalísticos envolventes e diversificados.

Além da presença de colaboradores do Grupo A TARDE, o evento de inauguração contou com a participação do presidente, João Mello Leitão, do diretor de relações institucionais, Luciano Neves, da diretora do núcleo digital, Caroline Gois, da coordenadora de conteúdos do A TARDE Play, Lais Rocha, do diretor de Marketing, Eduardo Dute, e da diretora comercial, Marluce Barbosa.

Assista à cobertura completa:





