“Eu estou apenas começando”, diz Gerônimo Santana ao A TARDE Talks | A TARDE

Com mais de 5 décadas de carreira e celebração da história e das riquezas da Bahia, Gerônimo Santana é cantor, compositor, defensor das tradições e ativista cultural. Este ícone da música baiana é o mais novo convidado de Ildázio Jr para o programa A TARDE Talks, que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, no canal do A TARDE Play no Youtube.

A conversa passeia pelas experiências e pelas memórias que moldaram a trajetória do ‘Mensageiro da Alegria’ - apelido que recebeu em referência ao seu primeiro álbum, que leva esse mesmo nome. Ao longo do bate-papo, Gerônimo contou se retorna com a temporada dos tradicionais shows na Ladeira do Passo, no Centro Histórico de Salvador, evento que idealizou há anos e que reunia um grande número de pessoas no local.

Gerônimo compartilhou, também, um pouco do seu processo de criação, e falou sobre as composições de alguns dos seus sucessos, como "É D'oxum", "Jubiabá" e "Macuxi Muita Onda” (Eu Sou Negão). Suas músicas, inclusive, são marcadas pela fusão de ritmos, a exemplo do samba, da MPB, do reggae e dos ritmos afro percussivos.

Em meio a tantas histórias, ele ressalta: “Para mim, eu ainda estou começando. Eu tenho 50 anos (de carreira), mas estou apenas começando. Estou sempre querendo acertar no ângulo do gol, porque você sabe que essa terra, graças a Deus, é cheia de artistas, não é? É um caldeirão, uma efervescência, e quase todos os artistas procuram fazer alguma coisa diferente”, declara.

Para mais informações e notícias exclusivas, assista ao programa completo no Canal do A TARDE Play do Youtube.

A TARDE Play

Edição: Howfenns Cavalcante



