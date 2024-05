“Eu sei exatamente porque eu estou na prefeitura”, diz Pedro Tourinho | A TARDE

“Turismo é cultura, e cultura é história, é criação e identidade” assim o secretário de Cultura e Turismo de Salvador define a natureza da sua atividade como gestor público. Soteropolitano, graduado em Comunicação Social e especialista em entretenimento e mídia, o secretário Pedro Tourinho tem a sua trajetória marcada por trabalhos relacionados à gestão de carreira e desenvolvimento de negócios de famosos como a cantora Anitta, a atriz Regina Casé e o ator Bruno Gagliasso.

Responsável pelas políticas públicas voltadas para a cultura e o turismo da capital baiana, o titular da Secult é o mais novo convidado do A TARDE Talks. Em uma conversa com o apresentador Ildázio Jr, Pedro Tourinho fala sobre gestão, carreira, desafios e comenta como é conviver com estrelas da magnitude de Gilberto Gil. Você pode conferir este programa inédito no canal do A TARDE Play no Youtube.

“Na pandemia eu vim me questionando muito sobre o impacto real do meu trabalho na sociedade. Eu trabalhava com muitas celebridades e acompanhei todo esse surgimento da internet. Eu acompanhei esse movimento todo e fui bem-sucedido com isso. Mas, durante a pandemia, eu vi que isso me deu um certo vazio. O efêmero das redes sociais me deu uma certa aflição. E a possibilidade de ter um impacto real começou a me despertar um interesse muito grande. Ali eu decidi que ia trabalhar com política pública cultural e ia construir esse caminho”, relembra o secretário.

O titular da Secult pontuou alguns desafios da sua gestão e deu ênfase às questões ligadas ao patrimônio histórico da capital baiana, envolvendo a implementação de projetos voltados para a preservação de bens culturais tangíveis e intangíveis, como museus, teatros e iniciativas voltadas para o afroturismo.

Ao ser questionado sobre o começo da sua gestão à frente da pasta, Tourinho declara: “Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei exatamente porque eu estou na prefeitura. Desde o primeiro dia. Quem entrar em minha redes sociais hoje, no meu Instagram, vai ver um post fixado de quando eu entrei, do dia em que eu fui anunciado. Você lê aquele post, você vai ver o que eu escrevi no primeiro dia sobre o que eu queria fazer nesse período. Eu tenho isso muito claro desde o início”.

