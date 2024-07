“Faz parte da história do soteropolitano”, diz gerente do Hotel Wish

Ildázio Jr e Priscila Lima resgatam aspectos que caracterizam o Wish Hotel da Bahia - Foto: A TARDE Play

O tradicional Hotel Wish da Bahia é um marco na história de Salvador. Localizado no coração da cidade, em frente a Praça Campo Grande, na Avenida Dois de Julho, o local tem proporcionado desde a sua inauguração, na década de 50, experiência aos seus visitantes, mantendo-se como um dos marcos turísticos e sendo responsável pelas transformações culturais, sociais e econômicas que moldaram aspectos da identidade baiana em diferentes épocas.

Para falar mais sobre as características que envolvem esse monumento, o A TARDE Talks desta quinta-feira, 04, convidou para um bate-papo, a atual gerente geral do Wish Hotel da Bahia, Priscila Lima. O programa vai ao ar hoje, às 19 horas, no canal do A TARDE Play no Youtube. Fique por dentro de todos os detalhes.

Atual missão do hotel

Priscila assumiu o cargo em maio de 2023 e destaca sobre a sua missão no hotel: “Eu como gerente, vim para rentabilizar um equipamento valiosíssimo, esse era o meu desafio. E queriam que eu entendesse o posicionamento do hotel na cidade, porque ele era um hotel que tinha feito parte da história dos soteropolitanos. Mas a própria empresa não tinha noção de quão era valioso, em geral, historicamente e emocionalmente para a cidade”, conta ela, que é formada em administração hoteleira e acumula passagens em importantes redes de hotéis do país, como Accor, BHG, Bristol e GJP - Hotels & Resorts.

“Eu percebi que a minha missão não era só rentabilizar aquele equipamento hoteleiro, mas retomar a sociedade soteropolitana para dentro do hotel. A gente recebe muita gente que chega de manhã, vai para um congresso e vai embora no dia seguinte, ou chega à noite, janta e vai embora, e que muitas vezes nem sabe que ele está ali do lado de obras que têm um valor para a história do país”, continua.

Com uma arquitetura que mescla o clássico e o contemporâneo, o Wish preserva em seus corredores e salões, a memória do passado, ao mesmo tempo em que se reinventa para atender às demandas de um público cada vez mais exigente. O espaço possui uma galeria de arte exposta com 370 obras de grandes artistas, como Carybé, Genaro de Carvalho, Júlio Spinoso, Di Cavalcanti, Nádia Taquari, Emanoel Araújo, Maxim Malhado, Tatti Moreno e Pierre Verger, tanto nas áreas comuns como nos quartos, e foi tombado como Bem Cultural do Estado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Para mais informações, assista ao programa na íntegra: