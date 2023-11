Fotos: veja como foi o primeiro dia do A TARDE Play by Infinite Tennis | A TARDE

Começou, neste sábado, 25, o A TARDE Play by Infinite Tennis. O primeiro dia de torneio envolveu entusiastas do esporte das 11h às 18h, enquanto as competições dominarão o domingo, 26, com início às 8h e continuação até a emocionante final dos jogos.

Cerca de quarenta jogadores, divididos em duas categorias mistas, entrarão na disputa fervorosa. A Categoria A, destinada a amadores experientes, e a Categoria B, voltada para tenistas iniciantes, prometem emocionar o público com partidas de alta qualidade e habilidade.

A competição conta com realização da Infinite Tennis - Arena Parque Santiago, produção da Viramundo Produções e patrocínio do Grupo A TARDE de Comunicação. Entre os apoiadores, Heineken Zero, Projectta Engenharia, Núcleo Especialidades Cirúrgicas, Dr. André Gordilho Psiquiatria, Blu Protetor Solar em Bastão, Zé Palito Açaí, Sorvetes e Picolés, IPS - Instituto Pró Saúde, Tenisport, Prana Soul Foods Bolo Saudável e Magic Candies Algodão Doce.

Confira as imagens do evento:



| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE