Lançamento: A TARDE FM completa 40 anos com série exclusiva | A TARDE

Estreou hoje, no canal A TARDE Play no Youtube, a série A TARDE FM: 4 décadas de música e informação. A produção, que no mês de novembro movimentou os bastidores do Grupo A TARDE, conta com a participação de locutores, ouvintes, personalidades da música e outros personagens que fizeram história na rádio. História essa que completa 40 anos nesta sexta-feira, 1º de dezembro.

Aguardado com grande expectativa, o lançamento deste novo especial vem gerando entusiasmo entre todos os envolvidos. Divida em três episódios, a série vai abrir as portas do “sextou” durante o mês de dezembro, com os próximos capítulos indo ao ar nos dias 8 e 15 de dezembro, sempre às 10h .

A rádio A TARDE FM é uma das principais plataformas de comunicação do Grupo e está entre as mais ouvidas pelo público baiano. A série atravessa as décadas de história da emissora e aborda os períodos de transição e evolução da rádio, trazendo relatos de atuais e antigos diretores, programadores e outras personagens que tiveram e seguem tendo influência no seu desenvolvimento. Relatos inéditos, repletos de afeto e curiosidades, dão forma aos episódios e, surfando nas ondas da frequência 103,9 FM, narram o desenvolvimento radiofônico na Bahia.

Com uma estética cinematográfica de estilo documental, o surgimento da rádio e as suas primeiras mudanças de programação e abordagem são os principais temas do primeiro episódio. Através das experiências compartilhadas pelos convidados da série, torna-se possível, assim como na rádio, ativar a imaginação para reviver as memórias da década de 1980, e relembrar aquele momento de transição em que o pop e o rock deram espaço para o samba-reggae, o axé e outros gêneros populares que se consolidaram como a trilha sonora de toda uma época.

Fruto de um processo de completa imersão, o desenvolvimento deste material exclusivo contou com a dedicação de toda a equipe do A TARDE Play e tem o intuito de transportar o telespectador para um passado repleto de momentos marcantes ao mesmo tempo em que convida o ouvinte a imaginar junto o futuro da rádio. Mais que apresentar e contemplar a história da A TARDE FM, a série é uma declaração de amor à audiência.

Acesse o canal do A TARDE Play no Youtube, e fique por dentro de todas as novidades. Porque quem ouve gosta, comenta e compartilha!

A TARDE Play