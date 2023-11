Lançamento: série vai contar a história dos 40 anos da A TARDE FM | A TARDE

Na próxima sexta-feira, 1º, vai ao ar o episódio de estreia da série especial A TARDE FM: 4 décadas de música e informação. Se tem conteúdo novo você já sabe, é só acessar o canal do A TARDE Play no Youtube e ficar por dentro de tudo.

O lançamento é parte das comemorações dos 40 anos da emissora e fará uma imersão na trajetória percorrida por uma das mais longevas rádios da Bahia.

A equipe do A TARDE Play entrevistou grandes personagens que ajudaram a construir essa história de sucesso, e entre eles está Jefferson Beltrão, atual diretor de programação e apresentador, que também integrou uma das primeiras equipes da rádio, ainda em 1986.

Mineiro de Nova Esperança, o jornalista falou sobre sua relação afetiva com a emissora e de como se sentiu abraçado por ela assim que chegou em Salvador: “Eu estava encantado e A TARDE FM foi muito acolhedora, tinha uma proposta de programação que se identificava comigo, que era o pop rock. No auge dos meus 26 anos, me encantei com a experiência”.

Entre a sua primeira passagem e o seu retorno à emissora, Jefferson se consolidou como um dos mais importantes comunicadores da Bahia, trazendo na bagagem experiências em diversos veículos de comunicação de Salvador.

Mas a história não para por aí, acesse o canal do A TARDE Play no Youtube, e conheça um pouco mais da história de Jefferson Beltrão e de outros personagens fundamentais para a trajetória da rádio. Afinal, quem ouve gosta, comenta e compartilha!